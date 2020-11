10 canciones de José Alfredo Jiménez para recordarlo hoy en su aniversario luctuoso

Aunque José Alfredo Jiménez se hizo famoso con la canción "Yo" una de las que le dieron seguimiento a lo que sería una exitosa carrera artistica fue el tema "Tu y las nubes", la cual muestra el despecho que siente por una mujer adinerada, quien no voltea a ver el amor de un pobre.

Tú y las nubes me tienen muy loco

Tú y las nubes me van a matar

Yo pa' arriba, volteo muy poco

Tú pa' abajo, no sabes mirar