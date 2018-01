10 tips para ahorrar gasolina (porque no va a bajar)

Alguna vez has escuchado que hay gasolineras que no dan “litros de litro”. Como buen mexicano, esto debe ser parte de tu cultura general. Ya hasta te resignas a echar en el establecimiento “donde sí le echan bien”. Si sientes que en una estación tu combustible te rinde menos que en otra, pues identifica la mejor opción y trata de siempre cargar en la misma. De paso también, no está de sobre que denuncies a la gasolinera donde notaste que están abusando de los consumidores. (Foto: El Universal)