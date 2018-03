14 muertes serán investigadas por su relación con Rusia 

Fallecido: 8 de diciembre de 2014

Young, un rico promotor inmobiliario británico, actuó de tapadera de varios negocios de Berezovsky, lo que supuestamente enfureció al gobierno ruso.

Cayó de un cuarto piso en el rico barrio de Marylebone, en el centro de Londres, y acabó empalado en la verja de la casa.

La policía trató su muerte como no sospechosa. Sin embargo, el forense dijo que la muerte no podía ser registrada como un suicidio porque no había pruebas concluyentes sobre su estado de animo e intenciones cuando se cayó por la ventana.