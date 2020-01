7 cosas que no sabías de Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita

Recientemente Gomita dio a conocer todo el sufrimiento que pasó por culta de Cecilia Galena y Laura G. Gomita dijo que incluso Cecilia acusó a su hermano y a ella de haberle robado un anillo lo que complicó más su relación dentro del programa Sabadazo.

Ceci fue más dura. ¿Qué no me hacía?. Había muchas secciones y te agarraban a almohadazos, ¿tu sabes con qué intención va ese almohadazo? ¡Era fuerte!".

Laura me dio un microfonazo, no sé si fue sin querer, pero me dio un madraz* con el micrófono, salí y le dije, ¿qué pasó? Ella dijo que fue sin querer”.