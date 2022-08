7 lugares para comer riquísimo y barato al visitar el estado de Zacatecas

Carolina Solís Editora web

Soy licenciada en Comunicación y Medios por la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). El 15 de julio del 2011 empecé a laborar como periodista en Grupo DEBATE, iniciando en el Periódico La I. En 2012 pasé a ser reportera de espectáculos para el periódico EL DEBATE y en 2013 me convertí en editora Soft News, encargándome de las secciones de Cultura, Espectáculos, Sociales, suplementos y revistas de sociedad. En 2016 pasé a formar parte del área de Periodismo de Investigación, la cual dejé por un cambio de residencia. En septiembre del 2019 volví a trabajar para esta empresa que me formó, ahora en el puesto de Editora Web de DEBATE MÉXICO (www.debate.com.mx), en donde me encargo de la cobertura de los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes , Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima y de las secciones de Salud, Turismo y Estilo y Vida. Además me encargo de la coordinar DEBATE ESTADOS UNIDOS (https://www.debate.com.mx/usa). Estoy para servirte en el correo electrónico carolina.solis@debate.com.mx y en el celular 667 390 14 12.