7 lugares para visitar estas vacaciones en Guadalajara, Jalisco y llegar en transporte público

Los precios de los boletos varían dependiendo del paquete que se desee adquirir y van desde los $110 para adulto y $70 para niños en el paquete básico, hasta los $335 para adulto y $270 para niños en el paquete más completo. Los menores de 2 años, no pagan.

El Zoológico de Guadalajara está ubicado en Calle Paseo Zoológico #600, colonia Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco y tiene un horario de Lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 am a 6 pm.

