7 platillos mexicanos ricos y económicos para esta Navidad

Se acerca la Navidad y miles de familias se preparan para pasar una agradable velada en compañía de sus seres queridos, donde algo que no puede faltar son los tradicionales platillos para hacer más memorable la fecha.

Pero si a estas alturas de diciembre todavía no sabes qué preparar para la cena navideña, no te preocupes, que aquí te daremos una lista de tradicionales y económicos platillos que no pueden faltar cada 24 de diciembre en las familias mexicanas.