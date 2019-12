ARMY de BTS queda enamorado con el nuevo G.C.F de Jungkook

Jungkook, el Golden Maknae de BTS, compartió con todo el ARMY una nueva entrega de su serie, donde muestra un detrás de escena del rodaje que tuvo Bangtan para el Winter Package 2020, que se filmó en Helsinki, Finlandia.

Kookie estuvo a cargo de la dirección tanto del video y de la fotografía, así como de la edición. En su nuevo "G.C.F (Golden Closet Film)" Jungkook capta la belleza de sus amigos de BTS, así como la belleza de los paisajes invernales de Helsinki. El video usa la cancoón "To each his own" del cantante irlandés Talos.