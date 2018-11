Alex continúa con la Dinastía Fernández

Alex Fernández ha aceptado el reto de demostrar quién es él como cantante, independientemente de tener como familiares a dos grandes exponentes de la música mexicana. Es nieto de la leyenda viviente, Don Vicente Fernández, e hijo de Alejandro Fernández, “El Potrillo”.

La Dinastía Fernández continúa con este joven de 24 años de edad; “yo sé que la gente siempre va a comparar, es normal que me comparen con mi abuelo, con mi papá, pero yo siempre me enfoco en lo que yo estoy haciendo, no me enfoco en todo lo que hace mi abuelo o mi papá o hacerlo como ellos lo hicieron, yo no pienso nada de eso y simplemente me mantengo enfocado en lo mío, en superar lo que estoy haciendo y que a mi público le guste lo que hago”, resaltó Alex Fernández en charla con EL DEBATE, donde además manifestó lo satisfecho que se encuentra no solo con su debut como cantante, sino el buen recibimiento que ha tenido su carta de presentación, su primer sencillo, "Te amaré".

El tema debut de Alex Fernández se colocó en los primeros lugares del ranking nacional e internacional. Foto: cortesía Sony Music

Alex Fernández tiene un enorme respaldo, su abuelo Don Vicente Fernández, quien además es su productor musical; “mi abuelo, mi maestro, yo le digo sensei, él es quien me ha enseñado todo lo que sé”, expresó.

Su sencillo debut, "Te amaré", de la autoría de Manuel Monterrosas, ha sido muy bien recibido por el público, una canción donde Alex Fernández habla del amor universal.

Es un tema que a mí me gusta mucho porque habla del amor universal, no es necesariamente de una pareja, puedes dedicárselo a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a cualquier miembro de la familia, hasta a tu mascota, se lo puedes dedicar prácticamente a lo que tú quieres, y es por eso que me gustó mucho esa canción y decidimos empezar con este sencillo.

Para su lanzamiento, Alex Fernández se preparó con clases de canto y de como moverse en el escenario. Foto: cortesía Sony Music

Siguiendo la línea de la música ranchera, Alex Fernández lanzará su primera producción musical en 2019, pero antes de este acontecimiento estará promocionando otros sencillos.

Vamos a cerrar este año con 'Te amaré', luego saldrán otros sencillos y posteriormente el disco, será un disco muy variado, todo de música ranchera, que a mí en lo particular me encanta la música ranchera, tengo pensado seguir esta línea y nunca cambiar de género.

Alex Fernández, quien a principios del pasado mes de octubre firmó un contrato exclusivo con Sony Music, sabe que tiene en sus manos mucho trabajo por hacer para continuar con el legado de la Dinastía Fernández, una de las dinastías más representativas de nuestra música mexicana.

“Es una gran responsabilidad pero al mismo tiempo es un honor para mí poder continuar con la Dinastía Fernández y poder seguir teniendo esa línea musical, independientemente de que ellos sean mi familia, yo siempre me he considerado fan de ellos, a mí siempre me han gustado todas sus canciones, y pues a seguirle dando, esperando que a toda la gente le guste, y a fin de cuentas todo el éxito va a depender del público”.

Con el lanzamiento de su álbum, Alex Fernández en lo personal, anhela poder estar nominado y ganar un Premio Grammy. Foto: cortesía Sony Music

Alex Fernández compartió el consejo que su sensei, su abuelo Don Chente Fernández, le dio desde que comenzaron a trabajar en su lanzamiento como cantante.

“Él siempre me ha dicho que siempre tengo que tener los pies en la tierra, siempre estar muy agradecido y entregado con todos los seguidores, toda la gente que te apoya, que a final de cuentas la gente es la que va a decidir si te va a ir bien o te va a ir mal; también me ha dicho que cuide mucho a la familia, porque esto es una carrera que consume mucho, y siempre estar enfocado en lo que estás haciendo, entregado al 100 por ciento y cumplir con todos tus objetivos”.

Asimismo el joven cantante se dijo más que agradecido con su abuelo, el querido Charro de Huentitán.

Súper agradecido con mi abuelo, antes que nada gracias a él, sino fuera por él yo no estaría aquí en mi carrera como cantante, tambien estoy súper agradecido con toda la gente que me ha apoyado de una forma increíble con todo el lanzamiento del sencillo 'Te amaré', tambien si no fuera por ellos, nada de esto podría ser realidad.

Además de demostrar que puede por sus propios méritos seguir poniendo en alto a la Dinastía Fernández, Alex pretende que la música mexicana vuelva a tener más vida: "eso tambien es parte de la idea, a mi siempre me ha gustado la música ranchera y desafortunadamente esta música ya se está empezando un poco a perder, la gente escucha mas reguetón u otros tipos de géneros, quiero intentar revivir otra vez nuestras raíces".