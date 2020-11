Alfaro presenta su Segundo Informe de Gobierno; lo centra en pandemia, movilidad, finanzas y presupuesto del 2021

Respecto a las desudas que tiene el estado de Jalisco, el mandatario estatal resaltó que antes del 2019 había 32 creditos pendientes por saldar y aque a lo largo de este año se lograron bajar a 18 y para este 2020 son 16.

Respectó a la dueda más reciente, adquirida por su gobierno bajo la justificación de que el dinero sería utilizado para compatir la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus, Alfaro Ramírez respondió:

"Con el apoyo del Congreso se autorizó la contratación de un crédito por 6 mil 200 millones de pesos que no comprometió las fianzas del estado... Ese crédito fue ¡de veras, indispensable! para que la reactivación económica de Jalisco esté dando los resultados que todos ustedes están viendo, esta no es una deuda en el aire, no es una deuda para capricho del gobernante en turno, es una deuda que se fue para apoyar a quienes más lo necesitan"