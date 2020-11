Antonio Nido debuta con ‘Lo mejor deluniverso’

Mazatlán, Sin.- Con la filosofía de vivir un día a la vez es como el nogalense Antonio Nido ha cumplido sus metas de vida. Ahora desde hace dos meses empieza una nueva etapa en su vida y decide incursionar de manera profesional en el mundo de la música con su primer sencillo, Lo mejor del universo, pieza dedicada a su esposa.

Hace seis años, después de sufrir una fuerte convulsión, Nido es diagnosticado con cáncer cerebral en etapa tres, dándole una expectativa de vida de solo tres años.

“Dije ‘no me va a pasar eso’, mi razón era mi hijo, que en aquel momento tenía dos años, y dije ‘esto no me va a ganar’, a partir de ahí cambió mi vida”.