Anuncian películas que competirán en la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Películas que compiten por el Premio Maguey en el FICG 37 2

PREMIO MAGUEY

1.- The Affairs of Lidia de Bruce La Bruce (Canadá)

2.- Alis de Clare Weiskopf, Nicolas Van Hemelryck (Colombia, Rumania, Chile)

3.- Beautiful Beings de Guðmundur Arnar Guðmundsson (Islandia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, República Checa)

4.- Camila saldrá esta noche de Inés María Barrionuevo (Argentina)

5.- Like Me de Eyal Kantor (Israel)

6.- Lonesome de Craig Boreham (Australia)

7.- Mi vacío y yo de Adrián Silvestre (España)

8.- Nunca seremos parte de Amelia Eloisa (México)

9.- Perfume de Gardenias de Macha Colón (Puerto Rico, Colombia)

10.- Petit Mal de Ruth Caudeli (Colombia)

11.- La playa de los enchaquirados de Iván Mora Manzano (Ecuador)

12.- La Santa Piccola de Silvia Brunelli (Italia)

13. Três tigres tristes de Gustavo Vinagre (Brasil)

HECHO EN JALISCO

1.- Escocia no es un banco de Carlos Matsuo, Cristian Franco (México)

2.- Goya de Pablo Orta Zamora (México)

3.- Nunca seremos parte de Amelia Eloisa (México)

CINE SOCIOAMBIENTAL

1.- Black Mambas de Lena Karbe (Alemania, Francia)

2.- Forest for the Trees de Rita Leistner (Canadá)

3.- Holgut de Liesbeth De Ceulaer (Bélgica)

4.- How to Kill a Cloud de Tuija Halttunen (Finlandia, Dinamarca)

5.- The Territory de Alex Pritz (Brasil, Dinamarca, Estados Unidos)

LARGOMETRAJE INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN

1.- Home is Somewhere Else de Carlos Hagerman, Jorge Villalobos (México, Estados Unidos)

2.- The Island de Anca Damian (Rumanía, Bélgica, Francia)

3.- My Love Affair With Marriage de Signe Baumane (Latvia, Estados Unidos, Luxemburgo)