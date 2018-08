Plegarias para Aretha Franklin

Sus seguidores están desconsolados y muchos de sus colegas, sorprendidos por la triste noticia. La cantante estadounidense Aretha Franklin, que se ganó el título de "Reina del Soul" con canciones como "Respect", "Chain of Fools" y "I Say a Little Prayer", está gravemente enferma.

Diagnosticada con cáncer en 2010, lla última actuación pública de Aretha Franklin fue en Filadelfia, en agosto de 2017. La familia “pide que recen por ella”, según escribió en Twitter Evrod Cassimy, reportero de la emisora radial WDIV y amigo de Franklin.

Una vigilia de oración por Aretha Franklin comenzó hoy miércoles por la madrugada en la New Bethel Baptist Church de Detroit. El padre de la cantante, CL Franklin, fue predicador en esta iglesia bautista, donde una joven Aretha comenzó a cantar música gospel.

Decenas de personas se reunieron en el lugar para un servicio dedicado a esta cantante que durante cinco décadas, influyó a distintas generaciones como una de las divas reinantes de la música popular.

Pocos detalles han surgido sobre la condición de Aretha Franklin o de su enfermedad, pero se dice que está en cuidados paliativos, rodeada de su familia y amigos.

La vigilia en la iglesia de New Bethel para la creadora de inolvidables éxitos como "A Natural Woman", incluyó la presencia de ministros de distintas iglesias del área de Detroit.

La 18 veces ganadora de un premio Grammy mantuvo lazos con la iglesia a lo largo de los años, realizando contribuciones financieras y organizando eventos.

"Ella le da a los necesitados, a los sin casa", aseguró la asistente de Aretha Franklin, Fannie Tyler, a los medios de comunicación reunidos, mientras le agradecía a la iglesia por la vigilia.

"Ella hubiera amado haber estado aquí", expresó Fannie Tyler.

Aretha Franklin puso sentimiento y dejó el alma en sus canciones, pero fue ante todo una mujer valiente que rompió moldes. Dejó la música religiosa para buscar un público más amplio inspirada por Sam Cooke y en ese viaje se comió el mundo.

Abrazó el soul en su punto máximo y lo llevó a una nueva dimensión dejando en la música su mensaje.

Y su mensaje fue de protesta.

En plena ola por la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos, Aretha Franklin añadió su granito de arena.

Su compromiso no fue mayor que el de Billie Holiday, Mavis Staples o Nina Simone, pero su mayor éxito potenció el mensaje.