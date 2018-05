Así fue el encuentro de Meade con las mamás sinaloenses

Culiacán, Sinaloa.- En un multitudinario encuentro el candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió con mujeres priistas para celebrar con ellas este Día de la Madre, a quienes se comprometió a ayudar en caso de llegar a la Presidencia de la República mediante la creación del programa Jefas de Familia, con el que todas aquellas madres solteras tendrán la oportunidad de recibir mensualmente una remuneración de mil 200 pesos, cantidad que les permitirá combatir la pobreza y contribuir a que sus hijos en edad escolar puedan llegar a estudiar la universidad. Con gran entusiasmo fue recibida esta propuesta por las mujeres presentes, ya que esto representará un piso de protección social y les permitirá una inclusión financiera para su propio bienestar.

Cuando algo es importante para sus familias, las mujeres están dispuestas a luchar, por lo que cada una trabaja para cuidar lo más importante, que son sus hijos, explicó en su visita a la capital del estado.

Este compromiso realizado por el líder de la coalición Todos por México es considerado como justo por el gran esfuerzo que realizan día a día para sacar a sus hijos y a su familia adelante.

Con cerca de tres mil mujeres anunció que no permitirá un México donde exista la desigualdad, por lo que este programa financiero contribuirá a fortalecer el poder de las mujeres.

Propuestas

En el marco del Día de la Madre, el contendiente dio a conocer que en su mandato las mujeres y los hombres tendrán las mismas oportunidades laborales, sin excepciones y regateos en salarios.

En cuanto a las cuotas que pagan las madres trabajadoras al IMSS, ha propuesto que estas sean deducibles y que los pagos sean más fáciles, realizándolos de forma electrónica.

Las guarderías de tiempo completo son una promesa del candidato presidencial para que las mujeres puedan equilibrar su vida laboral y familiar. Además de ofrecerles créditos para que puedan emprender un negocio que les permita tener tiempo para estar pendientes de sus hijos y cubrir las necesidades básicas de su hogar, así como vestimenta, estudios y recreación.

Con el respaldo de las mujeres priistas, José Antonio Meade fue recibido en un evento realizado en el parque Las Riberas, quienes buscaban estar atentas al mensaje que este presentaría. Estuvo acompañado por los candidatos al Senado Mario Zamora y Rosa Elena Millán y por quienes buscan ser diputados federales.

Encuentro

En punto de las 08:00 horas comenzaron a llegar cientos de mujeres que fueron llevadas al lugar de encuentro para presenciar la llegada de Meade Kuribreña. Provenientes de todas las colonias de Culiacán, y algunas otras que vinieron de Mazatlán, Guasave, El Fuerte, Los Mochis y otros municipios, demostraron el apoyo a los candidatos municipales, que a partir del 14 de mayo comenzarán a realizar campañas locales.

Algunas llegaron acompañadas de sus hijos, ya que no tenían quién se los cuidara, pero esto no fue impedimento para que no pasaran una agradable mañana, ya que se les instaló un área de teatro guiñol, pintura y juegos.

A su llegada fueron recibidas por los candidatos a la diputación federal o alcaldía a la entrada del parque para otorgarles una flor roja como parte de su reconocimiento por ser madres, quienes aprovecharon para también escuchar las peticiones que las mujeres sinaloenses tienen y con las cuales buscan que tengamos un mejor estado.

El lugar se comenzaba a llenar. Los lugares ya se encontraban llenos, y las madres de familia invitadas continuaban descendiendo de camiones urbanos que habrían sido rentados para llevar al magno evento, que para algunas sería el único festejo que tendrían por el Día de la Madre.

Estamos muy contentas de venir. Nos están tratando muy bien, además a los niños les pusieron un área de juegos, explicó Magda Dimas, quien venía de la sindicatura de Jesús María.

A pesar del intenso calor que se percibía en el lugar, las madres disfrutaban del desayuno que les habían servido, el cual consistía en jugo de naranja, pan, café, fruta fresca y un platillo fuerte.

Las mujeres se resistían a retirarse del lugar debido a que todas esperaban el momento en el que el candidato pasara a saludarlas a su mesa.

Además de señoras provenientes de colonias populares, estuvieron invitadas quienes pertenecen al sindicato de salud, maestros y de las instancias gubernamentales que pertenecen a la militancia priista.

Al encuentro llegó la presidenta del Sistema DIF estatal, Rosy Fuentes de Ordaz, quien ante los medios de comunicación dijo estar apoyando como ciudadana el proyecto del candidato, ya que conoce sus propuestas y el gran apoyo que dará a las mujeres de Sinaloa en caso de ganar la contienda.

Con mariachi y banda, algunas madres disfrutaron de su día y se levantaron de sus lugares para bailar y tomarse una fotografía con todos los candidatos priistas que estuvieron presentes la mañana de ayer.