Así ha cambiado la vida de los RBD quienes planean su primer reencuentro a 12 años de su desintegración

Sin duda fue una de las figuras más populares de RBD y cuando se concluyó el ciclo de la famosa agrupación, Anahí continuó con su carrera de solista y en 2009 lanzo el disco "Mi delirio" que recibió gran aceptación por parte de sus fans, pero que la llevo a vivir uno de los momentos más bochornosos de su carrera, si no es el que más, cuando presento algunos de los sencillos de este disco en el festival "Viña del Mar", donde tras la fallida presentación del cover del tema "El me mintió" que interpretó vestida de novia y con cuchillos de utilería clavados a su espalda, la cantante fue abucheada sin piedad por el público chileno y bastante criticada por los medios.

Tras la difícil experiencia, Anahí regreso a los foros de televisa para protagonizar la telenovela "Dos Hogares" en la que sus galanes protagónicos fueron Carlos Ponche y Sergio Goyri, proyecto que al parecer no fue del agrado de la actriz quien recientemente reveló que se arrepintió de haberlo realizado:"Creo que tal vez lo hice también por Larrosa, al que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al 100. Tengo que darle gracias a Dios porque compartí con Sergio Goyri, con Carlos Ponce, con actores increíbles que siempre voy a llevar en mi corazón".

Tras el final "Dos Hogares" la actriz decidió retirarse por un tiempo de la vida pública y más tarde reapareció como pareja del político Manuel Velasco, con quien llego al altar en el 2015. Tras algunos años de buscar ser madre, Anahí ahora disfruta de sus dos hijos, además de desempeñar sus funciones como primera dama del estado de Chiapas, realiza un pod cast todas las semanas y se prepara para el ansiado regreso de RBD.