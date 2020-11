Ayuno intermitente; los mitos más frecuentes que rodean a esta dieta

La dieta del ayuno intermitente se resume de la siguiente manera: Abstenerse de ingerir alimentos de 16 a 18 horas al día. esta dieta se ha convertido en una de las más practicadas en el mundo y cada día gana más adeptos que buscan ganar peso. Se relaciona con una vida más larga, saludable y con el mejoramiento de la función cognitiva, además de ayudar en la mayoría de los casos a mantener o bajar el peso.

De acuerdo a una investigación publicada en The New England Journal of Medicine, esta dieta de ayuno intermitente podría también ayudar a reducir la presión arterial. Sin embargo, alrededor de esta forma de alimentación existen muchos mitos y estos hacen que no se lleve un buen ayuno. Estos son los 8 mitos más frecuentes del ayuno intermitente: