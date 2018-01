Barrales culpa a Sheinbaum por hechos violentos en Coyoacán

México (El Universal).- La precandidata del PRD a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales, atribuyó a la también precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, la violencia ocurrida en dos eventos en la delegación Coyoacán, encabezados por la propia aspirante morenista.

Por segunda vez, simpatizantes del #PRD en Coyoacán volvieron a lanzar sillas y petardos durante un mitin de la precandidata a la jefatura de gobierno por Morena, Claudia Sheinbaum, en el que resultó herido el reportero Ángel Bolaños - https://t.co/VJRPLhvNoA pic.twitter.com/LFknynMioC — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) 4 de enero de 2018

"Claudia, de nueva cuenta, te invito a no generar violencia, la Ciudad merece que llevemos la fiesta en paz", escribió Barrales Magdaleno en Twitter.

La ex presidenta nacional del PRD recordó que hace 18 días hizo un llamado a la morenista a evitar la violencia "y no tuve respuesta. Lo hice porque estoy convencida de que las campañas electorales no se hacen provocando para después victimizarse. La #CDMX no merece esto".

.@Claudiashein hace 18 días te hice un llamado a evitar la violencia y no tuve respuesta. Lo hice porque estoy convencida de que las campañas electorales no se hacen provocando para después victimizarse. La #CDMX no merece esto. — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 4 de enero de 2018

Por mi parte, hago nuevamente un llamado a todos los que estamos participando en los procesos internos a no caer en provocaciones, a cuidar de la ciudad que hemos construido, a demostrar por qué somos mejores. — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 4 de enero de 2018

Claudia, de nueva cuenta, te invito a no generar violencia, la Ciudad merece que llevemos la fiesta en paz. — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 4 de enero de 2018