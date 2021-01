Carlos es sorprendido por su familia

Guasave,Sin.- Sorprendido por sus hijos, el señor Carlos Angulo celebró un año más de vida, en el que fue invadido de amor y de buenos deseos de su familia y de su grupo de amigos.

La temática de la decoración fue de su equipo favorito de futbol. Desde temprana hora los regalos y las felicitaciones no se hicieron esperar, así como las llamadas y mensajes telefónicos de las personas que aunque no pudieron estar con él en tan especial fecha por los días que vivimos con la contingencia sanitaria de Covid-19, eso no fue impedimento para expresarle lo mucho que lo quieren.