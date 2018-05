Centenares de fans de la saga “Star Wars” recorren Praga

Praga.- Cientos de fanáticos de la serie de ciencia ficción “La Guerra de las Galaxias”, disfrazados como sus ídolos, recorrieron hoy las calles de Praga para celebrar el día de la saga.

Entre los legendarios personajes de la comitiva se podía ver a la princesa Leia y su madre, Padme; Anakin y su hijo Luke Skywalker; siths y jedis, entre ellos Rey, mujer sensible a la Fuerza; el temido Dark Vader, guerreros mandalorianos, así como tropas de asalto del Imperio Galáctico.

Foto: EFE

“Los buenos están agrupados en la Legión de los Rebeldes, mientras que los malos lo hace en la 501 Legión de la Vaders”, explicó a Efe un “stormtrooper” o miembro de la tropa de asalto imperial sobre los estandartes que desfilaron.

En la República Checa hay fanáticos de la serie que se reúnen varias veces al año para compartir su afición.

Foto: EFE

Además de divertirse, estos seguidores de la mítica serie creada por George Lucas participan tres o cuatro veces al año, metidos en estos exóticos trajes, “en actividades caritativas, como espectáculos para niños y visitas a hospitales”, explicó a Efe el “caballero jedi” Kid Hapl.

“Nosotros nos lo pasamos bien, a los niños les gusta y atrae a más aficionados de ‘La Guerra de las Galaxias’”, cuenta Hapl, que con el grupo desfiló entre la céntrica Plaza de Venceslao y el barrio de Holesovice, atravesando la Plaza Vieja.

Foto: EFE

“Me gusta el cuarto episodio ‘La nueva esperanza’”, señaló por su parte la joven Kamila Stejnova, que vino de Bystrice, un pueblo de 4,000 habitantes a 50 kilómetros de Praga.

Llegó disfrazada de princesa Leia y explicó que su primer contacto con la saga fue a los 10 años gracias a su padre, que es otro gran aficionado.

Foto: EFE

“Los actores (del cuarto episodio) son muy buenos, y el relato es muy completo. Es el mejor”, concluye Stejnova.

El Día Internacional de “Star Wars” fue en realidad ayer, 4 de mayo, pero en la República Checa fue aplazado a hoy, sábado, para poder atraer a más personas al desfile en Praga.

Foto: EFE

La celebración del 4 de mayo (May the 4th, en inglés) nace de un juego de palabras con la frase “May the Force Be With You” (que la fuerza te acompañe), una de las más célebres de la franquicia.

Esta nota incluye información de: EFE