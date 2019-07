Con ANA Seguros estás en buenas manos

Los Mochis, Sin. El pasado 23 de julio de 2019 la compañía ANA Seguros inauguró oficialmente sus oficinas en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, ante la presencia de los más altos directivos de esta empresa a nivel nacional y de un nutrido grupo de profesionales del ramo asegurador.



El evento de apertura estuvo presidido por el Lic. Raúl Barba Cavazos, Director General; Arturo Fernández Llamosas, Director Comercial; Lic. Fernando Leal Meza, Director Divisional; Rigoberto Mora Jacobo, Director de Siniestros; Daniel Macías Mújica, Gerente Territorial; y el Lic. Jonás Lim Ceceña, Gerente en Los Mochis.

Corte del listón inaugural de ANA Seguros Los Mochis.

Luego del tradicional corte de listón inaugural, el Pbro. Gerardo Gómez Villegas, salesiano, se encargó de bendecir las operaciones e instalaciones de esta empresa aseguradora.



ANA Seguros, como compañía especializada en el ramo de autos, llega a Los Mochis para ofrecer las mejores y más variadas coberturas para asegurar todo tipo de autos, motos, pickups y camiones.

Ceremonia de bendición de la gran familia de ANA Seguros Los Mochis.

Las oficinas de ANA Seguros en Los Mochis se localizan en Blvd. Canuto Ibarra No. 1016 Sur, frente al Country Club, con teléfono de oficina (668) 688.6666, y cuenta con un horario de servicio de lunes a jueves de 8 am a 1 pm y 3 a 6 pm y los viernes de 8 am a 4 pm.



Con motivo de inauguración, ANA Los Mochis estará ofreciendo un descuento del 40% en la contratación de pólizas de autos, por tiempo limitado (aplican restricciones). Continuará ofreciendo la facilidad de pagos a 3 y 6 meses sin intereses, con tarjetas Visa y Mastercard.

Jonás Lim Ceceña, Gerente de ANA Seguros Los Mochis, y su esposa Sra. Rubí Varela de Lim.

ANA Seguros es una prestigiada compañía de seguros especializada en el ramo de autos, orgullosamente mexicana, con presencia en todo el país a través de más de 60 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia y forma parte del Grupo Valore, un reconocido grupo de empresas mexicanas especializadas en seguros.



Cabe resaltar que ANA Seguros cuenta con personal profesional, altamente calificado en el ramo asegurador para atención de siniestros en México, Estados Unidos y Canadá.

Así mismo, ANA Seguros se distingue por mantenerse a la vanguardia en el ramo asegurador, por su innovación, y por contar con los más altos estándares de calidad en todos sus productos y servicios.

Además, ANA Seguros es una compañía que se ha preocupado por contar con los certificados de Empresa Socialmente Responsable, ya que tiene un alto compromiso tanto con las personas y la sociedad en su conjunto, lo mismo que con el medio ambiente.

ANA Seguros también cuenta con la aplicación para teléfonos móviles ANA Go a través de la cual se ofrecen diversos servicios como reporte de siniestros, pago de pólizas, consulta y descarga de pólizas y facturas, entre otros.

Cualquier persona, familia o empresa puede acercarse a ANA Seguros, con la confianza absoluta de que será bien atendida y asesorada para contar con una debida protección ante cualquier riesgo de autos. Con ANA Seguros estás en buenas manos.

Puede obtener mayor información sobre ANA Seguros en su sitio web y sus redes sociales:

www.anaseguros.com.mx

Facebook: ANA Seguros Mexico

Twitter: ANA Seguros

YouTube: ANA Seguros Mexico