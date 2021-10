Conductores, cantantes, músicos y danzantes alegrarán el Festival Internacional del Globo León 2021

14 de Noviembre 3

Zeppelin Show 14 de Noviembre 07:30 hrs.

Andrés Obregón 14 de Noviembre 08:30 hrs: Andrés Obregón es un cantautor, músico y productor Mexicano nacido en León, Guanajuato. Andrés ha incluido tintes de varios géneros musicales en su propuesta Pop y baladas. Con un sonido orgánico, con letras de diversos temas que van desde lo romántico y desamor hasta otros más profundos, alegres o tristes. Andrés ha aparecido como cantautor invitado en canales como: Telehit, MVS, estaciones como Los 40 y ExaFM y en las alfombras rojas como en los “Kid’s Choice Awards” y “Lunas del Auditorio”. Además de componer, producir y cantar sus canciones, Andrés toca la guitarra, el piano, el ukelele y la armónica. Sus canciones han aparecido en películas como: “Con Lugar” y “El Testamento de la Abuela” con sus temas “Vivir” y “¿A Dónde Vas?”.

SARMAD 14 de Noviembre 09:20 hrs: Música Independiente que se ha abierto camino cantándole a la conciencia, al amor, a la paz, al cambio; al ser lo que queremos ver en el mundo.

Lu Ruenes 14 de Noviembre 10:10 hrs: Lu Ruenes es cantautora y productora mexicana, originaria de León, Guanajuato. Su canción » En Secreto» ganó mejor canción en la competencia ISC en el 2019. Ama la música porque le permite conectar con su audiencia en el escenario y porque es el medio en el que puede hacer un cambio en la sociedad. La misión de Lu Ruenes es inspirar a mujeres a vivir su verdad y a escuchar sus corazones mediante grandes canciones y experiencias musicales.

Ed Vinton 14 de Noviembre 11:00 hrs: Eduardo nació en la Ciudad de México el 1ro de mayo de 1991. Desde muy pequeño comenzó a tomar clases de piano. Su interés por la música fue evidente desde entonces. Durante los años de primaria, participó como violinista de una orquesta en su escuela, donde también tomó interés por la guitarra. Eduardo ha formado parte de varios grupos musicales de distintos géneros, lo que le permite un alto lenguaje musical y mucha versatilidad en su instrumento. Tiene un proyecto como solista llamado “Ed Vinton”, donde le gusta explorar sus distintas influencias y hacer música que él considera, tiene algo que compartir.

Regina de Ovando 14 de Noviembre 11:50 hrs: Cantautora y compositora mexicana, es egresada del Five-Week Music Performance Intensive por Berklee College of Music y del Diplomado de Artes en Composición de Los Ángeles College of Music. Es también productora Ejecutiva del disco “Atrévete a buscar tu camino”, solista de “Soy Así por Ti”, autora de canciones para fundaciones y empresas y asistente musical en el doblaje de Coco, Disney / Pixar. Actualmente se encuentra produciendo su material como artista independiente.

Sofía Peña 14 de Noviembre 12:40 hrs: Sofia Peña es una cantante y compositora mexicana de 22 años de edad. Actualmente se encuentra realizando una doble licenciatura en songwriting y music business en la Universidad de Berklee College ofMusic. Sofía es una apasionada y amante de la música ya que comenzó a practicar canto desde que ella tenía 8 años y su primer canción la compuso cuando ella tenía 14 años de edad con dedicatoria a sus padres. Ella escribe principalmente baladas, pop, boleros y música tradicional mexicana. Considera que la música de su país tiene todo el potencial para tocar corazones y recordar a su gente la belleza de sus propias raíces. Sofía ha cantado en festivales y conciertos en México, Colombia y Estados Unidos.

Rob Sánchez 14 de Noviembre 13:30 hrs: Rob Sánchez, la nueva voz de la música regional-urbana. Originario de Los Mochis, Sinaloa, desde muy temprana edad mostró que la música y los escenarios serían su principal vocación, pasando constantemente de bandas escolares hasta iniciar la creación de su propia música. Prestando su voz en la afamada serie animada de Disney Phineas & Ferb, encontró la plataforma ideal para iniciar su camino profesionalmente en la industria musical. Actualmente se encuentra promocionando su primera producción discográfica: “Homenaje a los amores rotos”. Su música es una fusión entre el género urbano y regional mexicano.

Sonora Ardiente 14 de Noviembre 17:00 hrs: Sonora ardiente de León, Gto. Se formó hace 6 años y cuenta con 11 integrantes a cargo de los señores Armando González Villanueva y Adrián González Villanueva quienes en conjunto con sus integrantes han hecho y se han consolidado como una de las mejores sonoras del bajío.

Los espantasuegras 14 de Noviembre 17:50 hrs.

Fehr Rivas 14 de Noviembre 18:40 hrs: Fehr Rivas, creador del género Rockmántico, nació en Morelia, Michoacán y ha llevado esta filosofía a través de toda su vida: ser siempre fiel a sí mismo. Esta convicción en su música lo conecta con un público. Ha recorrido escenarios por toda la República Mexicana junto a grandes como Maná, Camila, Jesse y Joy, Motel, Elefante, Natalia Lafourcade, Kalimba, Aleks Syntek entre otros.

NOCHE MÁGICA + NOCHE DE GALA CON ALEJANDRO FERNÁNDEZ 14 de Noviembre 19:00 hrs: Como parte de su gira “Hecho en México”, Alejandro Fernández arribará a la ciudad de León el próximo domingo 14 de Noviembre en una presentación única en la que globos aerostáticos, luces y música harán de ésta, una Noche Mágica sin precedentes. En compañía de Globos Aerostáticos, El Potrillo comenzará su concierto en el FIG Main Stage, donde expondrá sus mayores éxitos, así como el reportorio de su décimo sexto disco del que toma nombre la gira y que fue nominado al premio Lo Nuestro y obtuvo un Grammy Latino como Mejor Álbum Ranchero.

Fredy Di 14 de Noviembre 19:30 hrs: Dj de la ciudad de León con 17 años de experiencia, con participación en eventos masivos en la Velaria de la Feria de León y Palenque de otras ciudades del estado de Guanajuato, Warm Up en presentaciones de Djs internacionales en León como Audiofire, y el Dj Francés Julian Jeweil, ha participado en el FIG edición 2018 y 2019, productor y Dj del programa de radio DJ40 en la frecuencia 93.1FM de 2018 a 2021.

The Monky 14 de Noviembre 20:20 hrs: Armando Hernandez A.K.A. THE MONKY es originario de la ciudad de Leon y es productor del genero Deep house y tech house, ha participado en programas de radio, dentro de su trayectoria y compartido escenario con artistas nacionales de la talla de dj Guervec, Cabizbajo así como internacionales de la talla de Audiofire ( Reino Unido), Julian Jeweil (Francia). THE MONKY mostrará en su set en vivo una fusión sonórica del Deep house mostrando parte de sus producciones mas recientes terminando con algo de tech house

Darien Kinkey 14 de Noviembre 21:10 hrs: Dj y productor musical del genero trance, ha producido singles de música electrónica para programas de radio y televisión compartió escenario en diferentes festivales con djs y productores mexicanos como ramiro puente, negro salcedo, Israel Toledo, Martin Parra, Tini Tun, Carlos Belatti , Fredy Di y The Monky así como con djs de talla internacional y mundial como Sandra Collins, Green Velvet, Julian Jeweil y Paul Van Dyk. Darien Kinkey actuara en vivo presentando un set envolvente con lo ultimo de sus producciones ofreciendo lo mejor del genero trance y sus influencias.