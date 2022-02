Rusia invade a Ucrania tras 31 años de tensión por la caída de la URSS

Kiev.- Alrededor de las 4:00 horas del jueves 24 de febrero de 2022 se registraron en diferentes ciudades de Ucrania los primeros ataques militares por parte de Rusia, esto, casi simultáneamente a un anuncio público hecho por el Presidente Vladimir Putin.

El líder ruso puso punto final a un conflicto que se remonta a 31 años atrás con una "operación militar especial", en la que auguró consecuencias que el país vecino "nunca ha visto en su historia" en caso de que su milicia tome las armas.

Vladimir Putin aseguró que su intensión no es invadir Ucrania, sino "desmilitarizarlos y desnazificarlos", aunque hasta el momento medios internacionales reportan fuertes explosiones en al menos Kharkiv, Mariupol, Kramatorsk y Kiev.

Información reportada por Dailymail señaló que el ejército ruso destruyó o inutilizó la armada ucraniana, y además tomó el control del aeropuerto de Boryspil en Kiev, capital del país, todo esto en la publicación de nombre "Missiles rain down on Kiev and amphibious assault is launched on Odessa after Putin ordered 'special military operation' in Ukraine to 'denazify' it: Biden leads condemnation of 'unprovoked and unjustified' invasion as Ukrainian forces fight back".

Como respuesta a las acciones militares emprendidas por Rusia, Ucrania cerró el espacio aéreo a la aviación civil poco después de la media noche, bajo el argumento de un "alto riesgo para la seguridad", según datos publicados por el ministerio de Infraestructura de la nación europea.

La respuesta internacional no se hizo esperar, países diversos alrededor del mundo brindaron posicionamiento al respecto, uno de ellos es Estados Unidos, donde el Presidente Joe Biden afirmó que habrían consecuencias para el país dirigido por Vladimir Putin.

USA aseguró que junto a sus aliados y socios internacionales tomarían acciones para defender a los ucranianos de la invasión que inició la armada rusa en el este del país.

