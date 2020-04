Coronavirus Jalisco: últimas noticias de hoy 28 de abril sobre Covid-19

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) será parte de We Are One: A Global Film Festival, un evento digital que reunirá programación de 20 festivales de cine, incluyendo Cannes, Toronto, Sundance y Venecia.

El escaparate en línea se realizará a través de YouTube, comenzará el 29 de mayo y cerrará el 7 de junio. Su programa incluirá conferencias, películas, cortometrajes y documentales, los cuales aún no se han anunciado.

