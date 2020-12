Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 21 de diciembre sobre el Covid-19

CDMX.- Hace casi un mes el productor de televisión nacido en Toluca de Lerdo, Estado de México, Juan Manuel Osorio Ortiz, conocido en el medio artístico solo como Juan Osorio, fue diagnosticado positivo a la prueba contra el covid-19, hoy 21 de diciembre hizo una declaración que conmocionó a millones de personas.

En entrevista para el diario El Universal, el ex de Niurka Marcos, afirmó no tener conocimiento sobre dónde o quién le contagió con la enfermedad infecciosa, incluso, según sus palabras lo hizo pomada a tal grado que se despidió de sus hijos por si acaso no ganaba la dura batalla.