Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 12 de septiembre sobre el Covid 19

Sinaloa.- Culiacán continúa siendo el epicentro de casos activos; es decir, personas que dieron positivo, tienen alrededor de dos semanas y aún pueden ser contagiosas. En la suma de víctimas mortales de la enfermedad también Culiacán lidera negativamente, contabilizando hasta ayer 2946 fallecimientos desde que empezó la epidemia en todo Sinaloa; y en la capital sinaloense han sido 975 las personas que han muerto por COVID-19, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud.

Además, el día de ayer se sumaron 91 nuevos pacientes: en primer sitio destaca Mazatlán (36), Culiacán (25) y Guasave (15). Los pacientes activos son 735, en su mayoría (303) de Culiacán; en Mazatlán 176 y en Guasave 86. En todos los municipios son reportadas personas enfermas que aún no han sido dadas de alta, salvo en Concordia.

Entre los mitos que han sido difundidos se encuentra que las personas que enfermaron de COVID-19 podrían ser inmunes; sin embargo, esto aún no está confirmado por los científicos, que continúan investigando.

Los especialistas en el diseño de vacunas han señalado que la llamada inmunidad de rebaño se dará una vez que haya una vacuna segura y efectiva, por lo cual es necesario seguir cuidando a nuestras familias y personas más vulnerables a la enfermedad, como son las mujeres embarazadas y personas con inmunodeficiencia y enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión y obesidad.

Los casos sospechosos analizados por las autoridades sanitarias se han ubicado en todos los municipios del estado, sumando 1100. En Culiacán son 596 personas; y en segundo lugar aparece Mazatlán, con 146; otros municipios con menos casos sospechosos son Choix (2), Elota (2), San Ignacio (3), Angostura (3), Concordia (3) y Cosalá (10).

Las autoridades han indicado en diversas ocasiones no bajar la guardia, a pesar de observarse un ligero descenso en contagios, por lo que se sigue exhortando a quienes puedan quedarse en casa y a los demás mantener la distancia de otros, lavarse las manos constantemente, no visitar a otras personas, usar el cubrebocas y una careta de protección o lentes protectores si se estará en tumultos y no es posible mantenerse alejado de otras personas, dado que aún no ha sido dominado el virus SARS-CoV-2 hasta no contar con la vacuna.

Asimismo, las personas han denunciado ante diversos medios las altas sumas de dinero que están pagando por la atención médica, hospitalizaciones, medicamentos y análisis, lo que ha puesto en riesgo su patrimonio dado que han sacrificado todo por la salud de un familiar.

ELDEBATE realizó un cálculo [https://cutt.ly/pfUACj4], el cual establece que algunos gastos llegaban hasta los 30 mil pesos por paciente, pero de acuerdo con denuncias pueden ser deudas más elevadas que resultan impagables.

Muertes por coronavirus registradas ayer en Sinaloa

San Ignacio 1. Hombre de 70 años muerto el 9 de agosto en HG Mazatlán (hipertenso)

Elota 1. Mujer de 87 años muerta el 10 de septiembre en HG Mazatlán

Mazatlán 1. Hombre de 71 años muerto el 9 de agosto en HG Mazatlán (diabético) 2. Hombre de 57 años muerto el 11 de agosto en HG Mazatlán (diabético) 3. Mujer de 62 años muerta el 12 de agosto en HG Mazatlán (diabética) 4. Hombre de 72 años muerto el 13 de agosto en HG Mazatlán (hipertenso) 5. Mujer de 62 años muerta el 16 de agosto en HG Mazatlán (hipertensa) 6. Hombre de 82 años muerto el 16 de agosto en HG Mazatlán 7. Hombre de 68 años muerto el 24 de agosto en HG Mazatlán (diabético) 8. Hombre de 54 años muerto el 25 de agosto en HG Mazatlán (hipertenso) 9. Mujer de 85 años muerta el 27 de agosto en HG Mazatlán (diabética) 10. Mujer de 67 años muerta el 28 de agosto en HG Mazatlán (hipertensa) 11. Mujer de 70 años muerta el 29 de agosto en HG Mazatlán (hipertensa) 12. Mujer de 55 años muerta el 29 de agosto en HG Mazatlán (diabética) 13. Hombre de 74 años muerto el 30 de agosto en HG Mazatlán (diabético)



Salud mental

Para las personas que están atravesando algún duelo, la Secretaría de Salud federal ha informado que pueden comunicarse con asociaciones como la Red de Sostén Emocional para familiares en duelo, el teléfono es 55 4165 7000, con atención de lunes a domingo, las 24 horas.

Además, existe el correo estoycontigocovid19@gmail.com para familiares de personas fallecidas por COVID-19, además de pacientes y familiares en cuarentena o recuperación.

Puede llamar al 55 7089 3974 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas (hora de CDMX).

Otra opción es la Línea Teletón, que da atención especializada para niñas y niños que viven con autismo y para personas que viven con alguna discapacidad. Puede comunicarse al 800 835 3866 de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas (hora de CDMX).

La Línea de la Vida es otra opción importante dispuesta para el público en general el teléfono es el 800 911 2000. Trabajan de lunes a domingo las 24 horas y dan atención especializada sobre consumo de sustancias, atienden riesgo suicida y violencia.

Para atender la salud mental del personal sanitario y primeros respondientes (paramédicos), el Gobierno federal ha informado que se cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Psiquiatría. Puede llamar al 800 9531 1705 de lunes a domingo, las 24 horas.

Durante este confinamiento la salud mental de niños, niñas y adolescentes, así como la de sus cuidadores, también puede verse afectada, y para ellos existe el Hospital Infantil Juan N Navarro. Puede marcar el 55 5655 0683. Su correo electrónico es covid19saludmentalhpijnn@gmail.com, disponibles de lunes a domingo, las 24 horas.

También han dispuesto en línea un cuestionario para evaluar su salud mental en el siguiente enlace: Salud mental