Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 5 de junio sobre el Covid 19

Sinaloa.- Hasta ayer sumaban 649 personas muertas por COVID-19 en Sinaloa. Las últimas víctimas que no lograron superar este virus fueron 17, de acuerdo con el último informe que presentó la Secretaría de Salud del estado.

Cabe destacar que, previamente, el miércoles, informó de 130 muertes, que, de acuerdo con Efrén Encinas, secretario de Salud de Sinaloa, no sucedieron en un solo día, sino que eran un grupo de personas que murieron en días previos, pero que no fueron reportadas al no contar con su confirmación a través de la prueba molecular de laboratorio.

En cuanto a nuevos pacientes, informó que son 286, de los cuales 63 son de Culiacán, 49 de Mazatlán y 49 de Ahome, siendo las primeras posiciones del listado. Por ello, el acumulado histórico es de 815 pacientes activos y 1375 pacientes sospechosos.

Referente a los 17 nuevos decesos, especificó que ocho eran de Culiacán, dos de Guasave, dos de Ahome, dos de Mazatlán, uno de Navolato, uno de Salvador Alvarado y uno más en Choix.

Sobre los pacientes recuperados, informó que suman 27 más, con lo que da un total de 2288.

Muertes por coronavirus en Sinaloa

En referencia a los decesos registrados ayer en plataforma de salud de Sinaloa, se trata de nueve mujeres, cuyas edades van desde los 43 hasta los 81 años la mayor de ellas. La más joven padecía hipertensión y era diabética, al igual que la más anciana. Asimismo, fallecieron ocho hombres, cuyas edades van de los 60 a los 83 años. Este último era diabético.

Total de muerter por coronavirus por municipios de Sinaloa:

Culiacán 357

Ahome 96

Mazatlán 68

Guasave 45

Navolato 40

Salvador Alvarado 16

El Fuerte 6

Escuinapa 4

Angostura 4

Mocorito 3

Elota 3

Badiraguato 2

Sinaloa 2

Rosario 2

Choix 2

Concordia 1 Totales 649



Pacientes activos de coronvirus por municipio de Sinaloa:

Culiacán 147

Mazatlán 144

Guasave 136

Ahome 125

Salvador Alvarado 117

Navolato 37

Escuinapa 21

Angostura 19

Mocorito 9

Rosario 11

El Fuerte 10

Sinaloa 9

Concordia 6

San Ignacio 6

Elota 3

Cosalá 8

Choix 2

Badiraguato 5 Total 2288



Total de personas recuperadas de coronavirus en Sinaloa:

Culiacán 1099

Mazatlán 442

Ahome 370

Guasave 106

Navolato 68

Salvador Alvarado 84

El Fuerte 22

Mocorito 16

Sinaloa 17

Badiraguato 13

Angostura 13

Escuinapa 10

Rosario 10

CosalÁ 6

Elota 3

San Ignacio 3

Choix 2

Concordia 1 Totales 2288



Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 5 de junio sobre el Covid 19

¿Por qué algunos no cree en cifras y sí en conspiraciones?