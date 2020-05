Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 8 de mayo sobre el Covid 19

Sinaloa.- Falta de pago, de recursos y de material suficiente para laborar en el Hospital Pediátrico de Sinaloa es el reclamo de personal que labora por suplencia. Ante esto, la Dra. Estela Robledo Conde, directora del lugar, declaró haber hablado recientemente con su personal y haber llegado a un acuerdo con él. Asimismo, empezó a gestionar la forma en que cumplirían con los pagos y los adeudos que tienen actualmente.

Se sigue el lineamiento internacional

En cuanto a las declaraciones que hizo el personal del Hospital Pediátrico sobre las cuestiones de seguridad y de equipamiento que los pone en riesgo al trabajar en área Covid-19, Robledo Conde declaró que desde siempre han seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS): «A mí me dice la OMS cuál es la protección que debe tener cada trabajador del hospital. Yo no estoy inventando, no son cosas mías. La OMS nos va dando pautas, porque esto es nuevo, entonces yo tengo un folleto donde dicen las medidas de contención que debe tener cada quien en un área COVID-19, y eso es lo que yo estoy proporcionando», comentó Robledo, a quien le llamó mucho la atención la descripción de la bata otorgada como equipamiento que realizó un testigo con anterioridad a este medio.