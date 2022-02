Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 14 de febrero sobre Covid-19

Sinaloa.- Durante las últimas 24 horas, en Sinaloa se reportaron 241 casos de covid-19. Eso equivale a que cada hora se diagnosticaron 10 casos, aproximadamente, de la enfermedad en la entidad.

La mayor incidencia la reportó Culiacán, con 141 nuevos casos; seguido de Ahome, donde se diagnosticaron 41 casos nuevos. A estos les siguieron Mazatlán (31) y Guasave (14).

Cifras globales

Al cumplirse ayer 717 días desde el primer caso de covid-19 reportado, Sinaloa se encuentra en semáforo naranja dentro de la escala de alerta epidemiológica. Había hasta ayer mil 842 casos activos en la entidad.

Culiacán se mantenía como epicentro de los contagios, de la misma forma en como lo ha hecho desde el inicio de la pandemia.

El reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud apuntaba a que en ese municipio había hasta ayer 930 casos activos. Le seguía en incidencia Mazatlán, con 310 casos; Ahome, con 132, y Guasave, con 103 casos activos.

Los sospechosos

Los casos sospechosos sumaban ayer 2 mil 214 en toda la entidad. La mayor cantidad de ellos se mantenían bajo vigilancia médica en Culiacán (802), luego le seguía Mazatlán en incidencia (661), Guasave (258) y Ahome (232).

No había municipio en Sinaloa sin casos sospechosos o activos, por lo cual se consideraba que la cuarta ola de contagios no había disminuido. También durante las últimas 24 horas no se reportaron nuevas defunciones.

Aun así, hasta ayer un total de 9 mil 494 sinaloenses habían perdido la vida por complicaciones médicas relacionadas con la pandemia. Culiacán ha pagado la mayor cuota de muertes, con 3 mil 443. Le sigue Ahome, con mil 647, y Mazatlán, con mil 586 muertes relacionadas con esa enfermedad.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a no bajar la guardia ni en el hogar ni en las escuelas o centros de trabajo, ya que la pandemia de covid-19 o ha dejado de representar una amenaza para la salud pública de Sinaloa.