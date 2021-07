Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 16 de julio sobre Covid-19

Sinaloa.- El rebrote de Covid-19 ya cubre todo Sinaloa e incrementa aceleradamente la cantidad de contagiados y de decesos, rubros en los que ayer se agregaron 671 y 18, respectivamente.

Con base en el reporte de los dos últimos días que proporciona la Secretaría de Salud, todos los municipios del territorio sinaloense cuentan con casos activos y sospechosos. De ellos, ocho se encuentran en rojo en el semáforo epidemiológico.

Sinaloa alcanzó ayer una de las más altas cifras de contagios confirmados en las últimas 24 horas, con 671; de los cuales, 296 corresponden a la capital; en tanto que Mazatlán aportó 102, Ahome (52), Rosario (45), Navolato (38), El Fuerte (35), Guasave (19), Escuinapa (19), Elota (15), Salvador Alvarado (13), Cosalá (9), Angostura (9), Badiraguato (8), San Ignacio (6) y Sinaloa (5).

Esto lleva la cifra de pacientes activos a 3 mil 729, de los cuales mil 972 corresponden a Culiacán.

Por otro lado, se lamentó la muerte de 18 personas en el estado a causa del embate del virus, 8 de Mazatlán, 7 de Culiacán, 2 de Ahome y 1 de Guasave.

Las víctimas fueron 10 mujeres y 8 hombres entre 23 y 86 años. Sinaloa acumula así 6 mil 586 muertes en los 504 días que han transcurrido desde que se declarara la pandemia en su territorio.

En lo que fue la nota positiva, 319 pacientes recibieron el alta médica tras superar a la covid-19. De quienes recuperaron la salud, 114 corresponden a Mazatlán, mientras que de Culiacán (91), Ahome (32), El Fuerte (31), Rosario (20), Guasave (13), Navolato (10), Escuinapa y Elota (4).

