Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 17 de julio sobre Covid-19

Sinaloa.- Por si quedaba duda de que la tercera ola de la pandemia del covid-19 no había llegado al estado de Sinaloa, es preciso informar que las cifras no mienten, y para que no quede duda de ello, hasta el día de ayer 16 de julio, el estado sumó 675 nuevos contagios; comprendiendo 317 en Culiacán, 103 en Mazatlán, 94 nuevos pacientes en Ahome, 32 en Escuinapa, 28 en Navolato, 27 en Guasave, 24 en Rosario, 16 en Elota, 15 en Badiraguato, 10 en el municipio de Salvador Alvarado.

Mientras que en Mocorito 5 y en San Ignacio 4. Por otro lado, la Secretaría de Salud dio a conocer el fallecimiento de 20 personas las cuales comprenden la mayoría de ellas en Culiacán con 12, prosiguiendo Guasave con 4, Mazatlán registró 2 fallecimientos más; Ahome y El Fuerte, 1.

Incidencias

Hay que tomar en cuenta que así como se da a conocer de los nuevos contagios y decesos, los pacientes recuperados de esta pandemia forman parte importante del comunicado: fueron 38 mil 409 nuevos pacientes recuperados, donde de igual manera Culiacán encabeza la lista con 214, mientras Guasave sigue con 23, Mazatlán con 21, Navolato con 19, Ahome con 15, Rosario con 13, Escuinapa 10. En cuanto a Badiraguato, este reportó 6 pacientes recuperados y Salvador Alvarado, 5.

Tras los casos sospechosos en el estado la Secretaría de Salud emitió que Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave, Rosario, Navolato, El Fuerte, Escuinapa, Salvador Alvarado, Badiraguato, Sinaloa, Choix, Cosalá, Angostura, San Ignacio, Concordia y Mocorito son los municipios que cuentan con esos casos sospechosos, por lo que tienen que redoblar esfuerzos para que el virus de una vez por todas llegue a su final y se vuelva a la normalidad. Mencionar que el semáforo epidemiológico vigente en todo el estado de Sinaloa continúa de color amarillo.

Muertes registradas en el estado

Culiacán Femenino de 38 años muerto el 10 de julio en IMSS Culiacán (asma) Femenino de 43 años muerto el 09 de julio en IMSS Culiacán Femenino de 59 años muerto el 10 de julio en IMSS Culiacán Masculino de 72 años muerto el 09 de julio en IMSS Culiacán (diabético, hipertenso) Masculino de 70 años muerto el 10 de julio en IMSS Culiacán (diabético, hipertenso) Masculino de 55 años muerto el 10 de julio en IMSS Culiacán (hipertenso) Masculino de 47 años muerto el 10 de julio en IMSS Culiacán Femenino de 67 años muerto el 11 de julio en IMSS Culiacán (diabético, hipertenso) Masculino de 82 años muerto el 09 de julio en IMSS Culiacán (diabético, hipertenso, obesidad) Femenino de 36 años muerto el 09 de julio en IMSS Culiacán (diabético) Masculino de 01 años muerto el 11 de julio en IMSS Culiacán (inmunosuprimido) Masculino de 29 años muerto el 10 de julio en IMSS Culiacán (inmunosuprimido)

Guasave Masculino de 80 años muerto el 10 de julio en IMSS Guasave (hipertenso) Masculino de 81 años muerto el 10 de julio en IMSS Guasave (hipertenso) Masculino de 78 años muerto el 12 de julio en IMSS Los Mochis (diabético, hipertenso) Femenino de 102 años muerto el 10 de julio en IMSS Guasave (Epoc, hipertenso)

Mazatlán Masculino de 62 años muerto el 05 de julio en IMSS Mazatlán (diabético, hipertenso) Masculino de 53 años muerto el 10 de julio en IMSS Culiacán

El Fuerte Masculino de 10 años muerto el 09 de julio en IMSS Los Mochis (inmunosuprimido)

Ahome Femenino de 14 años muerto el 11 de julio en IMSS Los Mochis (inmunosuprimido).



