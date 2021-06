Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 23 de junio sobre Covid-19

Sinaloa.- El estado de Sinaloa volvió a tener un incremento en los casos activos de covid-19, al pasar de 495 a los 523.

La Secretaría de Salud dio a conocer este martes que se registraron 79 nuevos contagios y 8 fallecimientos más a causa del coronavirus.

Incidencia

Cuando ya han transcurrido 481 desde que presentó el primer caso de covid-19, la dependencia informó que hay un acumulado histórico de 40 mil 472 casos de covid-19 y 6 mil 400 muertes ocasionadas por la enfermedad respiratoria.

En su reporte técnico diario de los datos covid-19, la autoridad sanitaria reportó 79 nuevos contagios de coronavirus, mismos que se presentaron de la siguiente manera: Culiacán 15 nuevos contagios, Ahome 14, Rosario 12, El Fuerte 5, Choix 3, Navolato 3, Guasave 3 y Escuinapa 3.

Los recientes 8 decesos se reportaron en su mayoría en el municipio de Mazatlán con 3 decesos, seguido de Ahome con 2, Guasave 1, Angostura 1 y Choix 1.

En tanto al panorama general las autoridades han señalado que Sinaloa permanece en alerta amarilla del semáforo epidemiológico covid-19, por lo que se recomienda a la población no bajar la guardia y seguir las recomendaciones, como el uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y el no acudir a sitios concurridos de no ser necesario.

Muertes registradas en el estado

Ahome Masculino de 66 años, muerto el 17 de junio en IMSS Los Mochis (diabético, hipertenso) Masculino de 83 años, muerto el 18 de junio en IMSS Los Mochis

Guasave Femenina de 35 años, muerta el 01 de junio en HG Guasave (obesidad)

Mazatlán Femenina de 60 años, muerto el 14 de abril en Hospital Clínica María del Mar (diabético, inmunosuprimido, hipertenso) Femenina de 87 años, muerto el 19 de junio en IMSS Mazatlán (Ins. Renal crónica) Femenina de 67 años, muerto el 17 de junio en IMSS Culiacán (enf. Cardiaca)

Choix Masculino de 76 años, muerto el 20 de junio en IMSS Los Mochis (hipertenso)

Angostura Femenina de 96 años, muerto el 18 de junio en HG Guamúchil (diabético, hipertenso).



