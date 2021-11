Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 29 de noviembre sobre Covid-19

Sinaloa.- Al cumplirse ayer 640 días desde el primer caso de Covid-19 detectado, en Sinaloa había 266 personas diagnosticadas con esa enfermedad. Otros 651 pacientes eran monitoreadas por el personal médico al referir los síntomas del virus.

Nuevos casos

Un total de 12 casos activos fueron reportados durante las últimas 24 horas. La mayoría de ellos en Ahome (5). Le sigue en incidencia Mazatlán, con cuatro nuevos casos. Los restantes dos fueron detectados en Culiacán. No obstante, durante el mismo periodo no se reportaron nuevas defunciones, una situación que se he repetido continuamente durante las últimas dos semanas. Aun así, la entidad se acerca a las 9 mil defunciones.

Ayer se habían contabilizado 8 mil 919 muertes desde el inicio de la pandemia. La mayor tasa de mortalidad la tiene Culiacán, donde hasta ayer habían muerto 3 mil 244 personas por complicaciones de salud relacionadas con el Covid-19. Le sigue Ahome (mil 563), Mazatlán (mil 473) y Guasave (963).

Territorio libre

Como buena noticia, se comunica que son cinco los municipios que se reportaban ayer libres de la pandemia:Choix, Sinaloa de Leyva, Cosalá, San Ignacio y El Rosario.

Otros tres mantienen una incidencia mínima:Angostura, Mocorito y Escuinapa tenían un solo caso cada uno.

San Ignacio y Concordia, ambos municipios en el sur de Sinaloa, tampoco reportaban casos sospechosos de Covid-19.

Nueva alerta

Mientras en Europa y África se elevaba la alerta por el avance de la nueva cepa denominada Ómicron, las autoridades de salud anunciaban un reforzamientos de los protocolos preventivos para mantener cortada la cadena de contagios. Se anunció la inspección estricta de comercios, restaurantes y centros de hospedaje.

