Cuántos miles de dólares genera mensualmente Badabun

Ante las acusaciones por parte de sus ex compañeros youtubers, la conductora de "Exponiendo infieles" comentó en un Instagram Live:

Yo no he ido a la empresa, y no he tenido el estómago para ver los videos de mis amigos, sepan que cuentan con mi apoyo, habemos otros casos en los que a mi en lo personal no me ha pasado eso y lo desconocía totalmente.