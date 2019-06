DJs mexicanos forman parte del cartel de Tomorrowland 2019

Por segundo año consecutivo el duo mexicano integrado por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero, se presentarán en Tomorrowland. El domingo 21 de Julio en Smash the House mismo que también pisarán el colombiano J Balvin y A$AP Rocky.

Su talento los ha llevado a tocar en festivales internacionales como EDC México, Beyond Wonderland en San Francisco, Day After en Panamá o Wish Outodoor en Monterrey.

Su perseverancia les ha dado grandes resultados ya que ahora cuentan con importantes colaboraciones con los mejores DJ’s del mundo como Steve Aoki, Alesso y Avicii.

Apenas el pasado 2018 lanzaron dos remixes oficiales “If You’re Over Me” de Years&Years y “Timeles” de MNKYBSNSSBAND.

Este 2019 se presentarán en Ushuaïa, Ibiza, el 30 de Julio.