Día del Padre: las felicitaciones y mensajes de los famosos

"Este papá que ya todas conocen es mi héroe. Agradezco a la vida por tenerlo conmigo y aprender de él todo los días. Sin duda no podría tener mejor papá, amigo,aliado y confidente. Eres mi coraje cuando el miedo me rebasa".

Cuando me equívoco me ayudas. Cuando dudo me guías, pero sobre todo, cuando me caigo me levantas.

"Que suerte tengo de ser tu hija. Gracias papá, te amo".