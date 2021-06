Disciplina y aprendizaje les deja el ballet clásico

Tania Beltrán

Para Tania, el ballet clásico fue una experiencia muy bonita y siempre lo llevará durante toda su vida. “El baile me marcó muchísimo, es algo que me apasiona demasiado y siempre ha hecho vibrar mi alma. Gracias al baile he tenido la oportunidad de impartir clases con los conocimientos que adquirí en la escuela y eso me hace sentir completa y además me llena el alma de gozo. Creo que el día en que deje de enseñar, aprender o bailar, ese día se acabaría mi vida, porque el ballet es algo que me llena tanto el corazón, y a pesar de que estudiar otra carrera, nada me va satisfacer más como el baile y arte, y el estar sobre el escenario y el aroma del teatro.”Una vez que se gradúe Tania tiene planes de estudiar la licenciatura en nutrición y educación artística, porque su sueño es abrir una escuela no solo de danza, sino donde se pueda impartir música, pintura, dibujo, escultura y belly dance.