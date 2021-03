Disfruta de divertida fiesta Antonio con Mickey Safari

Una divertida fiesta por su primer aniversario de vida tuvo el niño Antonio Maximiliano León Hernández en su domicilio particular, en la cual estuvieron las botargas de los personajes de Mickey Mouse y Pluto, así como los entretenidos animalitos de la jungla, ya que la temática de la fiesta fue de Mickey Safari, y para ello tanto el cumpleañero como su querida mamá, Paloma Hernández, y sus hermanos Sofía y Sinaí, lucieron espectaculares con atuendos acordes al tema. La gran diversión del festejo no paró durante toda la tarde, ya que romper la piñata, saborear deliciosas botanas, bailar con las botargas y degustar una exquisita cena, disfrutaron los presentes. Quien también lo acompañó en la celebración fue su querida abuelita Eulalia Cuevas, misma que no paró de apapacharlo y consentirlo.

1. El festejado con su mamá, su hermano y las botargas. 2. El cumpleañero en brazos de su abuelita Eulalia Cuevas. 3. Sus seres queridos lo acompañan en la foto del recuerdo. 4. El pequeño Antonio León con su hermano y sus primos. 5. El homenajeado fue el primero en pegarle a la piñata.