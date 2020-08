Diva celebra en familia

Guasave,Sin.-Un año más de vida celebró Diva Hadamira Gastélum Bajo en compañía de su familia, con quien disfrutó agradables horas de convivencia, en la que las felicitaciones y los buenos deseos no podían faltar. Pese a la contingencia sanitaria sus amistades no pudieron estar presentes, pero eso no fue impedimento para que la cumpleañera compartiera un poco de su festejo a través de las redes sociales.

1. Consentida por su esposo Keni. 2. Acompañada de su apreciable familia.