EU ha separado familias desde la época de la esclavitud

Albuquerque, Nuevo Mexico.- Algunos críticos de la separación forzada de niños latinos de sus padres migrantes dicen que la práctica no tiene precedentes. Pero no es la primera vez que el gobierno de los EU separa a las familias, detiene a los niños o permite que otros lo hagan.

A lo largo de la historia de los Estados Unidos, durante tiempos de guerra y disturbios, las autoridades han citado varias razones y leyes para alejar a los niños de sus padres. Aquí hay unos ejemplos:

ESCLAVITUD

Foto: AP

Antes de la abolición, los hijos de esclavos negros nacían esclavos y podían ser vendidos por los propietarios a voluntad. Las mujeres negras podrían hacer poco para detener la venta de niños y, a menudo, nunca más volverían a verlos después de que los despidieran.

Los propietarios también separaron a los padres que no tenían derechos legales para evitar su venta. Para resistir, las familias de esclavos regularmente escaparon juntas pero enfrentaron duros castigos físicos, incluso la muerte, si los atrapaban cazadores de esclavos.

Foto: AP

La semana pasada, tanto la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, como el abogado Jeff Sessions citaron la Biblia para defender la política de separación forzosa de los niños migrantes latinos.

Las sesiones hacen referencia a Romanos 13, que insta a los lectores a "obedecer las leyes del gobierno porque Dios los ha ordenado para el orden". El mismo pasaje fue citado antes de la Guerra Civil para justificar la esclavitud, permitir que los cazadores esclavos devuelvan a los esclavos fugitivos a sus dueños, y para alejar a los niños esclavos de las madres.

INTERNADOS PARA NATIVOs AMERICANOS

Foto ilustrativa: Pixabay

Después de la Masacre de Wounded Knee de 1890, cuando el ejército masacró a 150 hombres, mujeres y niños lakota en el último capítulo de las largas guerras indias, las autoridades obligaron a las familias nativas a enviar a sus hijos a internados administrados por el gobierno o la iglesia. El objetivo, como dijo el fundador de la Escuela Industrial Indígena Carlisle, el Capitán Richard H. Pratt, era "matar al indio en él y salvar al hombre".

En aproximadamente 150 escuelas indias en todo el país, los funcionarios hicieron que los niños indígenas se cortaran el pelo y prohibieron todos los idiomas nativos americanos. Obligaron a los niños a adoptar el cristianismo e intentaron "americanizar" a los niños presentándolos a las costumbres blancas y la historia blanca.

Foto: AP

Los niños nativos americanos regresaron a casa casi irreconocibles para sus padres.

Aún así, algunos niños resistieron la experiencia de internado al incendiar edificios, huir o quitarse la vida. Otros continuaron hablando su lengua materna en secreto. Algunos "habladores de código" navajos, que usaron un código basado en su lengua materna para transmitir mensajes en la Segunda Guerra Mundial, fueron productos de internados de estilo militar cuando eran niños.

POBREZA

Foto: Biblioteca del Congreso de EU / Wikimedia Commons

Durante la década de 1900, los estados a veces sacaban niños de familias pobres y los colocaban en orfanatos. Pero los reformadores en los años 1920 y 1930 comenzaron a promover la idea de que los niños no deberían separarse de sus familias, de acuerdo con "A la sombra de los pobres: una historia social de bienestar en Estados Unidos" por Michael B. Katz.

Sin embargo, las autoridades locales y estatales todavía usan la pobreza como una razón para alejar a los niños de las familias indígenas y negras, dijo McClain. A veces, la separación ordenada surgió por preocupaciones sobre la salud mental de los padres.

Foto: AP

Malcolm X en su autobiografía recordó a los trabajadores sociales que vinieron a llevarlo a él y a sus hermanos cuando eran niños de su madre soltera que luchaba después de que su padre, un predicador negro abierto, fuera misteriosamente asesinado. El futuro líder de los derechos civiles vivía en varios hogares de guarda y pensiones. Su madre, sin sus hijos, tuvo un colapso y fue enviada a una institución mental.

INMIGRACIÓN

Foto: Biblioteca del Congreso de EU

Durante la Gran Depresión, las autoridades locales en California y Texas participaron en una deportación masiva de inmigrantes mexicanos y mexicoamericanos a quienes culparon de la recesión económica. Entre 500 mil y 1 millón de inmigrantes mexicanos y mexiconorteamericanos fueron expulsados del país durante la repatriación de la década de 1930, como a veces se llama la deportación.

Algunas familias escondieron a sus hijos en Estados Unidos para evitar que los enviaran a un país extranjero que nunca habían visitado, de acuerdo con Francisco Balderrama, profesor de estudios chicanos de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles y coautor de "Decade of Betrayal" : Repatriación mexicana en la década de 1930". Muchas familias sintieron que se las obligaba a separarse de sus hijos, que eran ciudadanos estadounidenses.

Y muchos niños, dijo Balderrama, nunca volvieron a ver a sus padres.

CAMPOS DE INTERNAMIENTO JAPONESES

Foto: AP

A partir de 1942, cuando los EU estaban en guerra con Japón, alrededor de 120 mil personas de ascendencia japonesa fueron ordenadas por el gobierno de los EU a campos de prisioneros en todo el país. Se estima que 30 mil eran niños.

El documental de 1999 "Children of the Camps" destacó el trauma que enfrentaron los niños mientras estaban detenidos con sus padres afligidos. Algunos niños mayores esperaban cumplir 18 años para poder ofrecerse como voluntarios para luchar por los EU para demostrar la lealtad de sus familias a pesar de no querer separarse de sus padres. Diarios y entrevistas posteriores muestran que muchos de los que ingresaron al servicio militar lo hicieron a regañadientes.

Foto: AP

Kiyoshi K. Muranaga, cuya familia fue internada en el Centro de Reubicación de Granada en Colorado, se unió al ejército de los EU, pero fue asesinado en Italia. El presidente Bill Clinton le otorgó póstumamente la Medalla de Honor.