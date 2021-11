Editores de cinco países 'gritan' en la FIL Guadalajara la censura y opresión bajo la que escriben

"En Guatemala hay periodistas que están siendo criminalizados": Raúl Figueroa 2

Raúl Figueroa, editor y fundador de la editorial independiente F&G Editores y líder de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, dijo que la situación en este país no es mucho mejor que Nicaragua.

Aunque dijo que el pueblo ha aprendido a alzar la voz luego de que vivieron 36 años de guerra en la que "los de abajo callaron lo que estaba pasaba en el país", las prácticas de censura por parte del gobierno y la iniciativa privada van en aumento.

"Ahora hay periodistas que están siendo amenazados, fuera de la ciudad de Guatemala hay periodistas que están siendo criminalizados, que están en juicio. En la ciudad de Guatemala se están armando casos judiciales para perseguir a periodistas... No hay una persecución abierta lo cual lo hace más difícil (de evidenciar)", dijo.

Acusó que para controlar las publicaciones literarias que llegan al pueblo, actualmente la Cámara de la Industria de Guatemala quiere tomar la Feria del Libro "para decidir que se presenta y que no".

La censura también ha llegado de parte de quienes solían promover la literatura. Raúl Figueroa contó como premios promovidos por instituciones privadas también han sido cancelados porque a estas no les ha agradado las publicaciones ganadoras. "No es la primera vez que en Guatemala se cancela un premio porque al patrocinador no le gusta el libro que ganó".

Respecto a la autocensura que algunos periodistas, escritores y editores podrían estar aplicando actualmente en Guatemala, Raúl Figueroa, dijo que no descarta que también exista esta práctica, aunque aclaró, es difícil comprobarlo.

"Es muy difícil saber cuándo alguien se autocensura... y creo que hay de los dos, hay autores que desgraciadamente, dicen lo que tienen que decir al riesgo de su propia vida, pero hay autores que dejan de escribir. En Guatemala conocemos muchos autores y autoras de un solo libro porque en determinado momento hay una presión familiar, porque hay que decirlo, la censura no solo viene de los gobiernos también viene de la sociedad", lamentó.