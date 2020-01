El 2019 fue el año de BTS, RM cumplió con su profecía

Foto concepto versión 1 del EP "Map of the Soul: PERSONA".

Tras haber terminado con la épica trilogía "Love Yourself", BTS lanzó el viernes 12 de abril su EP "Map of the Soul: PERSONA".

La producción discográfica se apoderó de los primeros lugares de las principales listas de Billboard, como la lista del Billboard 200 y Álbumes Mundiales.