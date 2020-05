El amor y el respeto han sido fundamental en nuestro matrimonio

El feliz matrimonio con la bonita familia que han formado.

Se escucha sorprendente, e incluso hasta emocionante cuando una pareja comparte que lleva toda una vida junta, sin embargo, detrás de esos años, 42 para ser precisos, han vivido buenos y malos momentos. Los esposos Luz María Arrenquín Romero y Pascual Soltero Durazo hoy nos comparten cómo ha sido su historia de amor.

Amor verdadero

Luz María Arrenquín y Pascual Soltero se conocieron siendo unos adolescentes de 12 y 13 años respectivamente. “Pascual y yo éramos vecinos, vivíamos en la calle Quetzalcóatl, en la colonia López Mateos. Él había empezado a cursar la secundaria y yo apenas iba en sexto año de primaria. Al año yo me inscribí en la misma secundaria que Pascual, en la Federal 1, pero yo no sentía ningún atractivo por él. Con el tiempo lo volví a ver en la estación del Ferrocarril del Pacífico, donde justamente él trabajaba, y yo venía de Tepic, porque allá estudiaba la Escuela Normal. Ahí lo fleché, se sintió muy atraído por mí y se dijo a sí mismo que quería que fuera su esposa”, expresó Luz María con emoción.

Noviazgo

Cuando Luz María regresó a Mazatlán para seguir sus estudios profesionales, Pascual le declaró su amor. “Me acuerdo muy bien que me tocaba ver má seguido a Pascual cuando hacía mis prácticas en la primaria Justo Sierra, de la colonia López Mateos, el solo me saludada y yo le contestaba el saludo, pero tengo muy presente que el 5 de Febrero de 1973, me pidió quefuera su novia en una reunión donde mis papas mis papás cumplieron sus bodas”, comenta Luz María con alegría.Noviazgo de flores y serenatasPara Pascual no fue nada fácil conquistar a Luz María, sin embargo, nunca quitó el dedo del renglón. “Ella se sorprendió cuando le dije que quería que fuera mi novia. Me dijo que primero nos tratáramos para conocernos porque nunca habíamos platicado, y a partir de ahí ocasionalmente iba por ella a la escuela, la visitaba en su casa y le llamaba por teléfono”, compartió Pascual. Luz María asegura que fue un noviazgo muy bonito ya que Pascual la cortejaba con serenatas y cada mes que cumplían de noviazgo le obsequiaba flores y regalos.

La boda

Luz María y Pascual se hicieron esposos luego de vivir un bonito noviazgo de tres maravillosos años. “Un 12 de diciembre Pascual pidió mi mano en matrimonio y nos casamos por lo civil un 10 marzo y el 11 de marzo de 1978 recibimos la bendición de Dios en sagrado matrimonio. Fruto de este amor tuvimos tres hijas, de las cuales nos sobreviven dos. Hoy tenemos cuatro nietas, quienes son las que alegran nuestro existir”, platica Luz María.

Matrimonio ejemplar

Luz María Arrenquín y Pascual expresaron que años atrás, las parejas que se unían en matrimonio se casaban convencidas de que era para estar unida toda la vida, y lo que verdaderamente los vinculaba era amor y no el deseo. “Creo que el aceptarnos con nuestras virtudes y defectos, así como apoyarnos en las buenas y malas ha sido que nuestro matrimonio haya durado 42 años. En todo este tiempo hemos vivido momentos felices, tristes y abundancia, momentos en que ambos hemos sentido el deseo de salir corriendo, sin embargo, el amor, la prudencia, la paciencia, la tolerancia, el respeto mutuo y la fidelidad, además del ejemplo de que mis padres duraron casi 60 años unidos, son las causas por las que aún seguimos unidos en matrimonio”, reveló Luz María.

Mensaje a las nuevas generaciones

Con base en su experiencia de cuatro décadas, Luz María refiere que el matrimonio no es un estado solo de felicidad como se piensa antes de casarse, afirmó que detrás hay diferencias entre las parejas, así como de costumbres y creencias. A las nuevas generaciones de matrimonios, les brinda un pequeño consejo: no competir ente ellos. Los invita a comprenderse, y lo más importante, “a respetarse y a buscar la presencia de Dios, quien es el centro de nuestras vidas”.