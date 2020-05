El arte y el diseño son mis grandes pasiones

Trabajo customizado en tenis

Con dedicación y espíritu de emprendimiento, la joven mazatleca Diana Ponzo ha logrado la aceptación y sobre todo el reconocimiento a través de su trabajo de customización, una técnica que principalmente emplea en el calzado de tenis. En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, la apasionada del arte y el diseño comparte cómo ha sido el proceso desde sus inicios hasta la fecha, donde además ha tenido la oportunidad de expandirse a otras partes del mundo.

De hobby a profesión

“Hace 5 años aprendí esta técnica porque estudié diseño textil. En un principio lo hacía por hobby, mientras que encontraba un trabajo más formal. Pero fue tanta la aceptación que recibí de amigos y conocidos, que decidí empezar de manera formal”, asegura con emoción.

Diseño y arte, su pasión

Desde hace 3 años, Diana Ponzo se dedica de tiempo completo a este trabajo, sin embargo, también cumple el antojo de sus clientes al transformar otros objetos. “Nunca pensé que me dedicaría de tiempo completo a esto, pero poco a poco se fueron dando las cosas, además porque en esta profesión encontré tres grandes cosas que me apasionan: los tenis, el diseño y el arte. Aunque también hay personas que me han pedido customizar otros objetos y los realizo con gusto”.

Customización en tenis

“La customización es lo mismo que personalización, en realidad, en cualquier cosa u objeto se puede realizar. Para este trabajo se utilizan pinturas especiales, en mi caso las pido de Estados Unidos. Yo empecé customizando en tenis de tela, pero luego me pidieron hacer diseños en tenis de piel y es básicamente lo mismo. Es importante mencionar que a los tenis no les pasa nada, se pueden mojar y lavar sin ningún problema”, asegura Diana Ponzo.

Emprendedora

El trabajo que realiza Diana, en México no es tan popular, sin embargo, ha tenido buena aceptación. “La customización en tenis no es tan popular en México, conozco solamente a 10 personas que realizan este mismo trabajo que yo. Donde sí se ve más es en Estados Unidos y gracias a Dios lo que yo he venido haciendo a sido muy aceptado. Considero que lo que me ha favorecido es que actualmente la mayoría de las personas usan tenis en su vida diaria, además que la cultura urbana, tanto en Mazatlán como otros lugares, está muy de moda”, refirió.

Soñar para lograr objetivos

“Hoy en día hay muchos jóvenes que quizá buscan iniciar un proyecto, yo les diría que se atrevan a emprender porque ahorita existe una herramienta muy efectiva que se llama redes sociales y que nos facilita mucho dar a conocer nuestros productos, a mí en lo particular me escriben muchas personas de México y también de otras partes del mundo y es muy satisfactorio que suceda este tipo de cosas”, indicó Ponzo.

Meta

Luego de esta situación de cuarentena, Diana Ponzo tiene como meta ampliar su taller de customización. “A pesar de lo que estamos viviendo en esta cuarentena, el trabajo no ha parado, incluso es curioso porque he tenido más pedidos y por ello tengo como meta hacer crecer mi taller”, refirió.

La joven de 26 años también expresó su gratitud a todas esas personas que han creído en su trabajo e invitó a quienes aún no lo conocen a visitar sus redes sociales.