Elecciones México 2021. Quien Será el Nuevo Gobernador de Michoacán

Hipólito Mora, el ex fundador de las autodefensas, busca candidatura por la Gubernatura de Michoacán

Michoacán. - Uno de los ex fundadores de las autodefensas comunitarias en Michoacán, Hipólito Mora, ha anunciado su candidatura como aspirante a la Gubernatura del Estado en las próximas Elecciones 2021, en las cuales se elegirá nuevo mandatario para la meseta purépecha, y en la cual se han creado alianzas de partidos para dar batalla a la contienda por el cargo.

Fue el Partido de Encuentro Social (PES) fue quien anunció que sería Hipólito Mora quien representará ala bancada durante las Elecciones del próximo año, el ex integrante de las autodefensas de Michoacán se enfrenta al ex Secretario de Gobernación del Estado, Carlos Herrera Tello quien se encuentra en una alianza con otros diputados del PRI, PAN, PRD, entre quienes se encuentra el ex presidente municipal de la capital, Alfonso Jesús Jiménez y el alcalde de Morelía, Raúl Morón, por la bancada de Morena.

Sin embargo, el PES señaló que esperarán hasta que avancen más el proceso electoral para hacer la postulación de manera oficial, pues buscan que el aspirante a la candidatura sea quien se quedé con el cargo que actualmente ocupa el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.