Empleados de empresas EL DEBATE disfrutan de una gran posada

Juan Madrigal, Alejandro Ortiz, Carlos Narváez, Rodrigo Ampie, Juan Pablo Cervantes, Brenda Blanco, Jaqueline Iriarte, Faviola Verdugo, Paloma Zataráin, Sofía Cristerna y Fabiola Manjarrez.
Rodolfo Uriarte, Leticia Villegas, Laura Ordóñez, Luis Pérez, Mari Tapia, Carmen Quesada, Fermín Rosas y José del Carmen Díaz.
Andrea Aguilar, Beatriz Avitia, Raúl Aguilar, Alberto Avitia, Carlos Sánchez, Dulce Gómez y Alejandro Peña.
Rigoberto González, Joel Olguín, María José Castillo, Cecilia Valenzuela y Georgina Hernández.
Marco Millán y Gisela Verdugo.
René Quiñónez, Anel Armenta, Ángel Castro, Francisco Castro, Mary Avendaño y Jorge Zamudio.
Felipe Contreras y Obdulia Luque.
Eduardo Salazar y Víctor Salazar.
LUIS GERARDO MAGANA.
Ángel Medina, Carmina González, Victoria Leal y Carlos Arredondo.
Omar Cebreros, Tomás Valenzuela y Anabel Rodríguez.
Cruz García Acosta y Silvia Arizaga.
Luis Gómez Llanos, Emma Leyva, Javier Millan, Javier Almada, Jack Valenzuela, Marlen Picos y Ariel Najar.
Sergio Villa García, Víctor Reyes, Luis Enrique Vergara, Dacia Marlén Soto, Sergio Martínez, Miguel López y Diana Urtuzuástegui.
Gabriela Castro, Raúl López, Francisco Javier Arce, Mayra Araujo, Carolina Marín, Francisca Martínez, Mario Núñez y Karely Núñez.
LUIS GERARDO MAGANA.
José Ramón Castillo, Cecilia Leyva, Alberto Beltrán, Jesús Nájera, Alexis Ramírez, Melissa Nájera y Amparo Nájera.
LUIS GERARDO MAGANA.
Benigno Zazueta y Silvia Tiscareño.
LUIS GERARDO MAGANA.
Angelina Corral y Horacio Beltrán.
Francisco Rubio, Mayela Roiz, Luis Rocha, Daniel Núñez, Sergio Cárdenas, Ana Karen Valenzuela, Gustavo Duarte, María Carrillo y Omar Valenzuela
Alexa Ruelas, Alejandra Bernal, Margarita Chavarín, Margarita Ruelas y Yolanda Ortiz.
Rafael Ávila y Brenda Camacho.
Manuel Tapia, Zulem Ibarra, Nereyda Álvarez y José Armando Bernal.
Carlos Valenzuela, Gloria León, Luis Hernández, Rolando Mendoza, Jimena Aragón, Lili Martínez, Thamara Lugo, Celina Corral y Marilú Ochoa.
Jesús Herrera, Doris Salazar, Marco Ruiz , Luis Gerardo Magaña, Antonio Páez, Reyna Romero, Nancy López, Arturo Félix, Leonel Mendoza y Alfredo Quintero
Francisco Félix, Adilene Espinoza, Adrián Moreno, Gilberto León, Martín Medina, Frida Arana, David Montoya, Juani Alba, Antonio Rubio y Rosy León.
Bianca Gómez, Elvira Terrazas, Adina Terrazas, Sarahí Higuera y Rubén Álvarez.
Alexa Ruelas, Alejandra Bernal, Nidia González, Claudia Núñez, Sara Jacobo, Brianda Jacobo, Gisela Niebla, Gilberto Coronel, Rubí Medina y Álex Cruz.
Vanessa Morales, Marián Pajo, Roberto Meza, Aarón Gastélum, Beatriz Higuera, Fredy Vázquez, Sugey Gámez, Patricia González y Karim Urrutia.
Martín Medina, Nubia Morales y Lía Vanessa.
LUIS GERARDO MAGANA.
Carlos Barrios, María de Jesús Quintero, Richard Osuna, Jaime Tirado, Lupita Peña y Noemí Ballardo.
Carlos Miranda, Rocío Reyes, Dora Luz Lazcano y Armando Valverde.
Cinthya Arias, Inelva Acuña, Elba Ramos y Bianca Ramírez.
Andrés Cruz, Mónica Medina y Adán Aispuro.
Iris Medina y Martín Medina.
Martha Rodarte y Gabriela Núñez.
Lupita Ruiz y Arturo Espinoza.
Paola Contreras y Jaime Lugo.
Sergio Juárez, Karely Félix y Alicia Sandoval.
Abigail Valenzuela y Uriel Sánchez.
Alberto Arellano, Lizeth Aréchiga y Elizabeth López
María Villa, Abraham León y José Ángel León.
Yadira Gastélum y Juan Gastélum.
Jesús Soller e Hilda Soller.
Mario Cázarez y Mary Castro.
Édgar Bernal y Zaida Angulo.
Rosario Tamayo y José M. Contreras.
José Ramón López, Jesús Antonio López, Eladio Lizárraga, Teodoro Lizárraga, Héctor Rodríguez, Efraín Astorga, Sofía Salomón, Angélica Durán y Jesús Rodríguez.
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