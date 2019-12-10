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Empleados de empresas EL DEBATE disfrutan de una gran posada
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Empleados de empresas EL DEBATE disfrutan de una gran posada

Entretenida tarde fue la que pasaron los trabajadores de EL DEBATE al asistir a su tradicional posada, la cual estuvo llena de sorpresas

Por Mariana Félix

Juan Madrigal, Alejandro Ortiz, Carlos Narváez, Rodrigo Ampie, Juan Pablo Cervantes, Brenda Blanco, Jaqueline Iriarte, Faviola Verdugo, Paloma Zataráin, Sofía Cristerna y Fabiola Manjarrez.

Juan Madrigal, Alejandro Ortiz, Carlos Narváez, Rodrigo Ampie, Juan Pablo Cervantes, Brenda Blanco, Jaqueline Iriarte, Faviola Verdugo, Paloma Zataráin, Sofía Cristerna y Fabiola Manjarrez.

Rodolfo Uriarte, Leticia Villegas, Laura Ordóñez, Luis Pérez, Mari Tapia, Carmen Quesada, Fermín Rosas y José del Carmen Díaz.

Rodolfo Uriarte, Leticia Villegas, Laura Ordóñez, Luis Pérez, Mari Tapia, Carmen Quesada, Fermín Rosas y José del Carmen Díaz.

Andrea Aguilar, Beatriz Avitia, Raúl Aguilar, Alberto Avitia, Carlos Sánchez, Dulce Gómez y Alejandro Peña.

Andrea Aguilar, Beatriz Avitia, Raúl Aguilar, Alberto Avitia, Carlos Sánchez, Dulce Gómez y Alejandro Peña.

Rigoberto González, Joel Olguín, María José Castillo, Cecilia Valenzuela y Georgina Hernández.

Rigoberto González, Joel Olguín, María José Castillo, Cecilia Valenzuela y Georgina Hernández.

Marco Millán y Gisela Verdugo.

Marco Millán y Gisela Verdugo.

René Quiñónez, Anel Armenta, Ángel Castro, Francisco Castro, Mary Avendaño y Jorge Zamudio.

René Quiñónez, Anel Armenta, Ángel Castro, Francisco Castro, Mary Avendaño y Jorge Zamudio.

Felipe Contreras y Obdulia Luque.

Felipe Contreras y Obdulia Luque.

Eduardo Salazar y Víctor Salazar.

Eduardo Salazar y Víctor Salazar. LUIS GERARDO MAGANA.

Ángel Medina, Carmina González, Victoria Leal y Carlos Arredondo.

Ángel Medina, Carmina González, Victoria Leal y Carlos Arredondo.

Omar Cebreros, Tomás Valenzuela y Anabel Rodríguez.

Omar Cebreros, Tomás Valenzuela y Anabel Rodríguez.

Cruz García Acosta y Silvia Arizaga.

Cruz García Acosta y Silvia Arizaga.

Luis Gómez Llanos, Emma Leyva, Javier Millan, Javier Almada, Jack Valenzuela, Marlen Picos y Ariel Najar.

Luis Gómez Llanos, Emma Leyva, Javier Millan, Javier Almada, Jack Valenzuela, Marlen Picos y Ariel Najar.

Sergio Villa García, Víctor Reyes, Luis Enrique Vergara, Dacia Marlén Soto, Sergio Martínez, Miguel López y Diana Urtuzuástegui.

Sergio Villa García, Víctor Reyes, Luis Enrique Vergara, Dacia Marlén Soto, Sergio Martínez, Miguel López y Diana Urtuzuástegui.

Gabriela Castro, Raúl López, Francisco Javier Arce, Mayra Araujo, Carolina Marín, Francisca Martínez, Mario Núñez y Karely Núñez.

Gabriela Castro, Raúl López, Francisco Javier Arce, Mayra Araujo, Carolina Marín, Francisca Martínez, Mario Núñez y Karely Núñez. LUIS GERARDO MAGANA.

José Ramón Castillo, Cecilia Leyva, Alberto Beltrán, Jesús Nájera, Alexis Ramírez, Melissa Nájera y Amparo Nájera.

José Ramón Castillo, Cecilia Leyva, Alberto Beltrán, Jesús Nájera, Alexis Ramírez, Melissa Nájera y Amparo Nájera. LUIS GERARDO MAGANA.

Benigno Zazueta y Silvia Tiscareño.

Benigno Zazueta y Silvia Tiscareño. LUIS GERARDO MAGANA.

Angelina Corral y Horacio Beltrán.

Angelina Corral y Horacio Beltrán.

Francisco Rubio, Mayela Roiz, Luis Rocha, Daniel Núñez, Sergio Cárdenas, Ana Karen Valenzuela, Gustavo Duarte, María Carrillo y Omar Valenzuela

Francisco Rubio, Mayela Roiz, Luis Rocha, Daniel Núñez, Sergio Cárdenas, Ana Karen Valenzuela, Gustavo Duarte, María Carrillo y Omar Valenzuela

Alexa Ruelas, Alejandra Bernal, Margarita Chavarín, Margarita Ruelas y Yolanda Ortiz.

Alexa Ruelas, Alejandra Bernal, Margarita Chavarín, Margarita Ruelas y Yolanda Ortiz.

Rafael Ávila y Brenda Camacho.

Rafael Ávila y Brenda Camacho.

Manuel Tapia, Zulem Ibarra, Nereyda Álvarez y José Armando Bernal.

Manuel Tapia, Zulem Ibarra, Nereyda Álvarez y José Armando Bernal.

Carlos Valenzuela, Gloria León, Luis Hernández, Rolando Mendoza, Jimena Aragón, Lili Martínez, Thamara Lugo, Celina Corral y Marilú Ochoa.

Carlos Valenzuela, Gloria León, Luis Hernández, Rolando Mendoza, Jimena Aragón, Lili Martínez, Thamara Lugo, Celina Corral y Marilú Ochoa.

Jesús Herrera, Doris Salazar, Marco Ruiz , Luis Gerardo Magaña, Antonio Páez, Reyna Romero, Nancy López, Arturo Félix, Leonel Mendoza y Alfredo Quintero

Jesús Herrera, Doris Salazar, Marco Ruiz , Luis Gerardo Magaña, Antonio Páez, Reyna Romero, Nancy López, Arturo Félix, Leonel Mendoza y Alfredo Quintero

Francisco Félix, Adilene Espinoza, Adrián Moreno, Gilberto León, Martín Medina, Frida Arana, David Montoya, Juani Alba, Antonio Rubio y Rosy León.

Francisco Félix, Adilene Espinoza, Adrián Moreno, Gilberto León, Martín Medina, Frida Arana, David Montoya, Juani Alba, Antonio Rubio y Rosy León.

Bianca Gómez, Elvira Terrazas, Adina Terrazas, Sarahí Higuera y Rubén Álvarez.

Bianca Gómez, Elvira Terrazas, Adina Terrazas, Sarahí Higuera y Rubén Álvarez.

Alexa Ruelas, Alejandra Bernal, Nidia González, Claudia Núñez, Sara Jacobo, Brianda Jacobo, Gisela Niebla, Gilberto Coronel, Rubí Medina y Álex Cruz.

Alexa Ruelas, Alejandra Bernal, Nidia González, Claudia Núñez, Sara Jacobo, Brianda Jacobo, Gisela Niebla, Gilberto Coronel, Rubí Medina y Álex Cruz.

Vanessa Morales, Marián Pajo, Roberto Meza, Aarón Gastélum, Beatriz Higuera, Fredy Vázquez, Sugey Gámez, Patricia González y Karim Urrutia.

Vanessa Morales, Marián Pajo, Roberto Meza, Aarón Gastélum, Beatriz Higuera, Fredy Vázquez, Sugey Gámez, Patricia González y Karim Urrutia.

Martín Medina, Nubia Morales y Lía Vanessa.

Martín Medina, Nubia Morales y Lía Vanessa. LUIS GERARDO MAGANA.

Carlos Barrios, María de Jesús Quintero, Richard Osuna, Jaime Tirado, Lupita Peña y Noemí Ballardo.

Carlos Barrios, María de Jesús Quintero, Richard Osuna, Jaime Tirado, Lupita Peña y Noemí Ballardo.

Carlos Miranda, Rocío Reyes, Dora Luz Lazcano y Armando Valverde.

Carlos Miranda, Rocío Reyes, Dora Luz Lazcano y Armando Valverde.

Cinthya Arias, Inelva Acuña, Elba Ramos y Bianca Ramírez.

Cinthya Arias, Inelva Acuña, Elba Ramos y Bianca Ramírez.

Andrés Cruz, Mónica Medina y Adán Aispuro.

Andrés Cruz, Mónica Medina y Adán Aispuro.

Iris Medina y Martín Medina.

Iris Medina y Martín Medina.

Martha Rodarte y Gabriela Núñez.

Martha Rodarte y Gabriela Núñez.

Lupita Ruiz y Arturo Espinoza.

Lupita Ruiz y Arturo Espinoza.

Paola Contreras y Jaime Lugo.

Paola Contreras y Jaime Lugo.

Sergio Juárez, Karely Félix y Alicia Sandoval.

Sergio Juárez, Karely Félix y Alicia Sandoval.

Abigail Valenzuela y Uriel Sánchez.

Abigail Valenzuela y Uriel Sánchez.

Alberto Arellano, Lizeth Aréchiga y Elizabeth López

Alberto Arellano, Lizeth Aréchiga y Elizabeth López

María Villa, Abraham León y José Ángel León.

María Villa, Abraham León y José Ángel León.

Yadira Gastélum y Juan Gastélum.

Yadira Gastélum y Juan Gastélum.

Jesús Soller e Hilda Soller.

Jesús Soller e Hilda Soller.

Mario Cázarez y Mary Castro.

Mario Cázarez y Mary Castro.

Édgar Bernal y Zaida Angulo.

Édgar Bernal y Zaida Angulo.

Rosario Tamayo y José M. Contreras.

Rosario Tamayo y José M. Contreras.

José Ramón López, Jesús Antonio López, Eladio Lizárraga, Teodoro Lizárraga, Héctor Rodríguez, Efraín Astorga, Sofía Salomón, Angélica Durán y Jesús Rodríguez.

José Ramón López, Jesús Antonio López, Eladio Lizárraga, Teodoro Lizárraga, Héctor Rodríguez, Efraín Astorga, Sofía Salomón, Angélica Durán y Jesús Rodríguez.

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