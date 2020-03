España registra casi 5 mil nuevos casos en un día

Gran Bretaña está por detrás de Italia, España y Francia en cuanto a la propagación del nuevo coronavirus, pero su sobrecargado sistema de salud del país se está resintiendo ya.

El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), financiado por el Estado, tiene alrededor de 4.000 camas en cuidados intensivos y unos 5.000 ventiladores, pero según los expertos son muchos menos de los que se necesitarán cuando repunten los contagios en las próximas semanas.

El jueves, un hospital de Londres declaró temporalmente un “incidente crítico”, que supone que no podía admitir a más pacientes graves. Cifras no publicadas por el NHS a las que tuvo acceso el diario The Guardian, mostraron que el número de casos confirmados de COVID-19, la enfermedad provocada por el virus, en cuidados intensivos en el sur de Londres pasó de 7 el 6 de marzo a 93 el día 17.

Empresas de ingeniería y automotrices están fabricando ventiladores, y el gobierno dijo que estaba realizando grandes envíos de material de protección a los hospitales. Pero algunos médicos dijeron que no confían en recibir los equipos que necesitan para tratar a los enfermos y protegerse del virus.