Estos fueron sus propósitos para este 2020

"Como en esta vida no todo puede ser bueno, porque entonces no trascenderíamos, lo que más le deseo en este 2020 a mi municipio y a la población es el crecimiento en consciencia, trabajar en equilibrio y encontrar las partes importantes que tiene la vida. A todos los que tienen un empleo, les deseo que tengan muchas oportunidades para desarrollarse y desempeñarse laboralmente, y a los que no, les digo que ellos mismos se creen las oportunidades de emprender nuevos retos en su vida".