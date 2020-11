¡Feliz cumpleaños, Julieta Montoya!

La distinguida presidenta del Voluntariado del Hospital General, Julieta Montoya de Hemke, el día de hoy se encuentra de manteles largos al festejar su cumpleaños número 77. Aunque en esta ocasión no pudo celebrar junto a sus amigas y compañeras de causa, como acostumbra cada año, seguramente sus seres queridos no pederán la oportunidad de consentirla con una pequeño convivio en su hogar, mientras que no faltarán los mensajes y llamadas de felicitaciones de parte de sus amigos que no podrán acompañarla.