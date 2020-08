Festejo de Gladys

En forma de caravana llegaron las felicitaciones y obsequios para Jorge Alberto Velarde Pérez, quien con motivo de su cumpleaños número 41 fue sorprendido por sus seres queridos y amistades. En la ocasión especial Jorge Alberto no tenía planeado festejarse, ya que no le es posible recibir invitados debido a la contingencia de salud que se vive por el Covid-19. Sin embargo, el cumpleañero no se esperaba la sorpresa al ver llegar la caravana de la alegría que le organizaron con mucho cariño sus familiares y amigos en su hogar.