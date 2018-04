Fue como una guerra: La muerte de Martin Luther King Jr.

Memphis, Tennesse.- Los ojos de Clara Ester se fijaron en el reverendo Martin Luther King Jr. mientras permanecía en el balcón de hormigón del Motel Lorraine.

King estaba en Memphis para apoyar una huelga de trabajadores sanitarios, y Ester, una estudiante universitaria, había estado marchando junto a los huelguistas mientras buscaban mejores salarios y condiciones de trabajo. Ella y algunos amigos habían ido al motel a cenar un bagre cuando vio a King hablando felizmente, no muy lejos de donde estaba parada.

Entonces Ester escuchó el disparo. Eran las 6:01 p.m. del 4 de abril de 1968.

"Todavía lo estoy mirando", recordó Ester.

La muerte de King cambió el mundo y alteró las vidas de aquellos que lo vivieron. Algunos pasarían el resto de sus vidas luchando por la igualdad racial y la justicia económica. Otros, incluido Ester, tendrían problemas para aceptar lo que vieron.

El 1 de febrero de 1968, dos trabajadores de saneamiento fueron aplastados cuando un compactador de basura funcionó mal, provocando una huelga de unos 1300 trabajadores de saneamiento negros cansados de las horribles condiciones de trabajo y el trato racista en los trabajos municipales más sucios. Las palabras que llegarían a significar su protesta - "I Am a Man" - no fueron un hecho con todos en Memphis en ese momento.

King intentó liderar una marcha pacífica el 28 de marzo, pero se volvió violenta. Las ventanas de la tienda se rompieron, y la policía manejaba garrotes y gas lacrimógeno.

King regresó a Atlanta, pero prometió regresar para mostrar que la protesta no violenta aún funcionaba. Crítica montada en la prensa. Él estaba sufriendo dolores de cabeza y se sentía deprimido. Se reunió con sus asesores, dijo el reverendo Jesse Jackson, y "se convenció a sí mismo de salir de la depresión".

Voló de regreso a Memphis en la mañana del 3 de abril.

Mike Cody estaba entre los abogados que trabajaban para persuadir a un juez para que levante una orden judicial contra una nueva marcha que se reunió con King en su habitación del motel.

Cody de 82 años, estaba en la multitud más tarde esa noche en el Templo Mason. Aunque King estaba enfermo, el reverendo Ralph Abernathy le pidió que se dirigiera a los miles que acudieron a pesar de una tormenta eléctrica.

"Es un techo de chapa, así que es un golpe. Hay vigas arriba encima de nosotros, y las vigas están soplando con el viento y golpeándose entre sí y golpeando las paredes por la ferocidad del viento y la lluvia ", dijo el reverendo James Lawson, un prominente activista de los derechos civiles.

Con poca preparación, King pronunció un discurso que, en retrospectiva, pareció predecir su muerte:

Bueno, no sé lo que sucederá ahora; tenemos algunos días difíciles por delante. Pero realmente no me importa ahora, porque he estado en la cima de la montaña.